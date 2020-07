Coronavirus: crece la curva en el sur provincial y no descartan que se pase a "fase comunitaria"

Los controles en los límites provinciales buscan evitar los contagios desde otras jurisdicciones. (Alan Monzón/Rosario3)

Casi todos los casos de este martes fueron en la región. La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, dijo que se está evaluando cuántos casos tiene nexo epidemiológico definido y cuántos no. Agregó que la mayoría de los contagios se produce en reuniones afectivas de más de 10 personas.Las autoridades provinciales se mantienen en alerta por el incremento de casos de coronavirus en la región y no descartan que con la aceleración de la curva de contagios comience a haber circulación comunitaria del virus. Este martes se confirmaron 35 casos en la provincia, de los cuales 34 fueron del sur santafesino.A los siete positivos de Rosario se sumaron siete casos en Santa Isabel, cinco en Zavalla, cuatro en Arteaga, tres en Venado Tuerto, tres en Pérez, dos en San José de la Esquina, uno de Villa Constitución, uno de San Lorenzo y uno de Pueblo Esther. El único contagio del centro norte provincial fue en Helvecia.En una jornada récord para el país –con 5.344 infectados y 117 fallecidos– se registraron además dos muertes en Santa Fe , también en localidades del sur: una mujer de 89 años oriunda de Zavalla y otra de 93, de Pavón.En ese contexto, durante el parte de la jornada la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, expresó que uno de los casos de Rosario tiene el nexo epidemiológico confirmado pero los otros seis permanecen bajo investigación para establecer cómo se produjo el contagio.“Estamos teniendo un aumento de casos en el sur de la provincia y por eso, tenemos que estar más alerta y tener más cuidados”, dijo la funcionaria provincial,Además, reconoció que “al haber un aumento de casos, podemos pasar a una fase comunitaria; se está evaluando, de cuántos casos pudimos encontrar nexo epidemiológico y de cuántos no”.Cudós explicó que hay circulación comunitaria del virus cuando no se puede establecer cómo se produjo el contagio, a que grupo o clúster pertenece cada positivo.En una fase comunitaria “uno ya no sabe si estuvo con alguien y se contagió o si fue a una fiesta y se contagió”, detalló.Finalmente, la funcionaria provincial dijo que “la gran mayoría de los contagios se dan en reuniones afectivas de más de 10 personas”.Por eso, reiteró la necesidad de mantener los cuidados y las medidas de prevención.Fuente: rosario3.com