Coronavirus en Rosario: "La curva sube y es cada vez más difícil desactivar los casos”

Con el buen tiempo, este domingo muchos se volcaron a los parques. (Alan Monzón/Rosario3)

















Fuente: rosario3.com

La directora de Epidemiología, Analía Chumpitaz, admitió que ya es muy difícil seguirle el rastro al virus. “La cadena (de contagios) es cada vez mayor”, advirtió. Planteó la necesidad de establecer restricciones en los encuentros sociales.Los casos de coronavirus en Rosario son cada vez más y el seguimiento de los contactos estrechos es cada vez más complejo, no sólo por la mayor cantidad de positivos sino porque debido a la actividad social y laboral más y más intensa, los contactos personales se amplían enormemente. Actualmente hay 600 personas aisladas en Rosario. En este marco, desde la Municipalidad de Rosario volvieron a plantear la necesidad de establecer restricciones.En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la directora de Epidemiología municipal, Analía Chumpitaz, confirmó que “la situación en los últimos días cambió”. Cuatro meses pasaron de aquel 20 de marzo en el que se puso en marcha el aislamiento obligatorio por coronavirus. “Desde entonces tuvimos tres brotes, el primero fue por casos importados –explicó– y ahora estamos atravesando el tercero”, comenzó y continuó: “Hemos bloqueado estas situaciones pero en esta última instancia es cada vez más complejo y difícil controlar y desactivar los casos”.En cuanto a los factores que juegan en este aspecto, observó: “Hay muchos contactos entre personas, cada vez más actividades y encuentros” dijo y aseguró que hay personas que tienen hasta 4 encuentros por día además de su grupo laboral y familiar. “Esto agrava la situación, la cadena (de contactos) es cada vez mayor”.En ese sentido, confirmó que, actualmente, hay 600 personas aisladas en Rosario a quienes se les realiza un seguimiento epidemiológico telefónico . “Si antes por un caso teníamos 7 u 8 contactos estrechos para aislar ahora pueden ser más de 50”, alertó.Chumpitaz aseguró la existencia de “indicadores duros y difíciles”. “Hay un aumento de casos, no hay un día que no tengamos uno. Creemos que esta curva va en ascenso y va a continuar en ascenso si no tomamos medidas más estrictas en los encuentros y disminuimos la presencia de gente en la calle”, manifestó en referencia una fase “más administrada”.