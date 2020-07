Coronavirus: hay circulación comunitaria en Rosario y suspenden las reuniones afectivas

El gobernador, el intendente y los titulares del área Salud durante el anuncio. (Captura El Tres)

















Fuente: rosario3.com

El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin anunciaron el reporte diario de covid-19, en una jornada récord para la ciudad. Los encuentros familiares se postergarán por 14 días en el departamento. Además, prohibirán el ingreso a la provincia a no residentes sin hisopado negativo y aplicarán multas para quienes no cumplan medidas.El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles el reporte epidemiológico por coronavirus para brindar una serie de anuncios por la cantidad de casos reportados en las últimas 24 horas en la provincia.Con una jornada récord en Rosario, donde ya se considera que existe circulación comunitaria del virus, el mandatario santafesino comunicó tres medidas: la suspensión de reuniones afectivas por 14 días en el departamento, la prohibición de ingreso a la provincia para no residentes que no tengan un hisopado negativo de las últimas 72 horas y la aplicación de multas a quienes no cumplan medidas de prevención.Las nuevas disposiciones fueron comunicadas por el gobernador junto al intendente Pablo Javkin; la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martonaro; y su par rosarino, Leonardo Caruana.Martorano primero detalló la cantidad de casos para la provincia: 49 positivos este miércoles de los cuáles 31 pertenecen a Rosario La ministra sostuvo que del total de casos de la ciudad de Rosario, 12 no tienen un nexo epidemiológico confirmado, es decir que se mantiene en investigación cómo se produjo el contagio.En ese sentido, la funcionaria provincial dijo que en contacto con autoridades nacional se decidió que considerar que “en el departamento Rosario tenemos circulación comunitaria porque no se puede determinar el nexo claro de todos los casos positivos”.Luego Martorano dijo que esto no significa un fracaso ya que “estamos en una pandemia”. “Sabíamos que en un momento íbamos a perder ese hilo de contagios por eso es momento de aumentar los cuidados, de hacer más testeos”, dijo la ministra santafesina.En ese marco, volvió a pedir que se mantenga “la distancia de dos metros entre persona y persona, se utilice un barbijo que cubra nariz, boca y mentón, se realice el lavado de manos y se eviten las aglomeraciones de personas”.A su turno, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, reconoció que este miércoles fue el día “más difícil en la ciudad” en lo referente a los contagios y pidió que nadie actúe sin protocolos.Javkin pidió que el barbijo sea bien usado, que se aplique la distancia y que las personas mayores se cuiden y no salgan si no tienen que salir.“Es el período en que mayor cuidado hay que tener y el cuidado se manifiesta en la aplicación de los protocolos”, añadió el intendente rosarino.Finalmente, Perotti anunció medidas generales para la provincia como la “coordinación con la Policía, los municipios y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para la aplicación de multas a quienes no usen barbijos o no cumplan los protocolos establecidos para volver a la actividad”.Las sanciones económicas irán desde 4 mil a 12 mil pesos, dijo el gobernador.Además comunicó la suspensión por 14 días de los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario, que ya se habían reducido sólo a los domingos. “Estas reuniones en algunos lugares se convirtieron en fiestas”, se quejó Perotti.Finalmente, dijo que ninguna persona sin residencia en Santa Fe podrá ingresar sin un hisopado con resultado negativo de coronavirus, realizado al menos con 72 horas de anterioridad al control.