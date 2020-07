De Casilda a Netflix: la historia de Leandro Fernández, el ilustrador que sorprende al mundo

Fuente: rosarionuestro.com

Es el creador de La Vieja Guardia, la novela gráfica que originó la película que protagoniza Charlize Theron, que figura en la grilla del gigante del streaming.Leandro Fernández nació en Casilda en 1973. Es diseñador gráfico e ilustrador de historietas. Su pasión por el cine y el dibujo afloró desde su infancia. Lo perdían las dos salas casildenses, Dante y Libertador, a las que asistía para devorarse los estrenos. "De chico lo tomaba como algo natural, pero después, de grande, me di cuenta que esos cines son alucinantes", dice con orgullo sobre aquellos años en la ciudad que lo vio nacer. Lo que jamás imaginó es que esa afición lo llevaría a recorrer el mundo. Es que sus cómics pasaron por gigantes como Marvel, DC y hasta Netflix. La última película protagonizada por Charlize Theron, La Vieja Guardia, está inspirada en una novela gráfica homónima de su autoría."Cuando yo era chico, en los '80, no había forma de conservar las películas como ahora. Lo que existían eran las colecciones de la editorial Columba, las revistas El Tony o D'artagnan, que adaptaban las películas que estaban en cartel en ese momento. Comprar la historieta era una manera de volver a la película", explica Fernández con nostalgia, durante una entrevista con el periodista Leo Régoli, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. Para él el cine y el dibujo eran inseparables. "Mientras dibujaba pensaba que también estaba contando una historia y me imaginaba que después eso sería una película. Finalmente, eso pasó".El dibujante estudió diseño gráfico y se recibió en Rosario. Después de dar algunas vueltas empezó a trabajar en Italia y terminó en Estados Unidos, en firmas de la talla de DC y Marvel, donde se publicaron varios de sus trabajos. Hace algunos años está dedicado a la elaboración de libros de autor. "Trabajo con distintos escritores en creaciones originales, La Vieja Guardia es una de esas creaciones", aclara sobre la historieta que dio origen al film protagonizado por Charlize Theron que se estrenó el Netflix el 10 de julio. El comic corresponde a una labor conjunta con el escritor Greg Rucka."Con Greg (Rucka) tengo una dinámica de trabajo bastante fluida y no hablamos mucho por fuera del proyecto. Él me manda algunas líneas claras y yo sé que lo que no me dice lo está dejando para que yo lo desarrolle libremente", cuenta el casildense y se detiene en el proceso creativo específico de la obra. "Con estos personajes (de La Vijea Guardia) me dio una descripción muy breve. Yo sabía que era un grupo de inmortales y que venían de una época y nada más". En ese sentido, enfatizó que quiso transformarlos en "seres fácilmente reconocibles por encima de ser bellos, porque los vamos a ver atravesando distintas situaciones a lo largo de la historia de la humanidad". Además, les imprimió una personalidad propia para contribuir en ese trabajo de reconocimiento e identificación del lector. "Mi objetivo era que el lector pueda sentir de cada uno una voz diferente".InmortalesSobre el final de la entrevista, Fernández detalla que buscó que los personajes fuesen ordinarios para no traicionar el desarrollo narrativo. "Ellos no tienen que llamar la atención porque saben lo que pasaría si se descubre que son inmortales", relata y confiesa que tomó esa idea de bajo perfil de la vida real. "Muchas veces las personas que menos llaman la atención en su apariencia son las más interesantes".