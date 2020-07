La Comuna de Rueda informa que debido a los casos positivos de Covid-19 en Localidades vecinas, a partir de de las 00 hs del día 8 de Julio se prohíbe la permanencia en nuestro pueblo a toda persona que no resida en la Localidad.

El incumplimiento de dicha medida será sancionado por la fuerza policial.

Recomendamos:

- Si no es por razones de extrema necesidad no trasladarse a localidades donde hay casos positivos de Covid-19.

- Mantener 2 metros de distancia con otras personas.

- Lavado de manos frecuentes con agua y jabón.

- Ventilar los ambientes.

- No compartir utensilios.

- Limpiar superficies y objetos de uso frecuente.

El uso de barbijo sigue siendo obligatorio. Hoy mas que nunca, nos seguimos cuidando !