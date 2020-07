Nueva etapa de la cuarentena "escalonada" (AMBA): las principales frases de Alberto Fernández

Fuente: minutouno.com

Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento y pidió responsabilidad social en el AMBA y advirtió: "Si es necesario, volveremos para atrás".El presidente Alberto Fernández anunció en la Quinta de Olivos cómo será la nueva etapa de la cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se prolongará desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto."Hasta el 2 de agosto haremos una apertura escalonada. Trataremos de volver a la vida habitual en este mundo diferente", afirmó, pero inmediatamente aclaró: "Si es necesario volveremos para atrás". Estuvo acompañado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof.Las frases más destacadas del Presidente- Si hay alguien que quiere que la pandemia se termine soy yo.- En este tiempo la pandemia sigue atacando, enfermando y llevándose vida.- Todos los que enfrentaron este problema hay tenido marchas y contramarchas.- Nos interesa que el sistema de salud no colapse.- Seguimos estando en una situación buena, para no pecar de optimistas.- América Latina es hoy el epicentro de la pandemia.- En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso.-Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. Necesitamos tener presente que el riesgo está latente”.-El 91% de los casos de los últimos días ocurre en el AMBA, pero esto demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que las posibilidades de contagio sean en cualquier lugar del país.-Estos días han sido útiles. El tiempo de duplicación de casos hoy está en 23,95. Casi estamos acercando nuestros mejores días, cuando ese indicador estaba en 25.- Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. El riesgo está todavía latente.- Hasta el 2 de agosto haremos una apertura escalonada. Trataremos de volver a la vida habitual en este mundo diferente.- El promedio de contagio es de 37 años. No son inmunes. El contagio puede llegarnos a todos.- Pido que todos los que tengan más de 60 años sigan aislándose en sus casas. Es posible que en los próximos días tengamos una mayor circulación de personas.-Si es necesario, volveremos para atrás. Si debemos ajustar más, ajustaremos más.Todo esto que hicimos es exitoso por la unidad que tuvimos. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo.