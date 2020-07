PEROTTI FIRMÓ CONVENIOS CON 32 CLUBES DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS

El titular de la Casa Gris estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani y la intendente de Esperanza, Ana Meiners.





“Un club que no está en condiciones merece una oportunidad”, dijo el gobernador. En el departamento, la provincia distribuyó 2.240.000 millones entre instituciones deportivas.El gobernador Omar Perotti firmó este viernes en el Club Almagro de Esperanza convenios con 32 instituciones deportivas del departamento Las Colonias, que recibirán una asistencia económica de 70.000 pesos a través del programa “Cuidar Nuestro Club”.Al respecto, el gobernador señaló que "estamos plenamente convencidos de que el Estado tiene que estar acompañando, por eso estamos aquí y queremos poner este programa a disposición”; porque “un club que no está en condiciones merece una oportunidad".En este sentido, destacó que “ese tiempo que cada uno de ustedes lleva al club es lo que para nosotros es una prioridad cuidar; porque este es el lugar donde queremos que vengan nuestros jóvenes, niños, y niñas a formarse. Aquí se forman no solamente jugadores, se forman personas”.Por último, Perotti sostuvo que “estamos aquí, para ayudarlos en esta etapa e invitarlos a soñar las que vienen"; y precisó: "queremos que esta provincia sea la que incorpore la mayor cantidad de mujeres a los deportes, y vamos a estar trabajando para que ello ocurra; esto significa, en muchos casos, mejorar y ampliar instalaciones, y tener que prepararnos para más gente en el club", concluyó.DEFENDER A LOS CLUBESEl ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, indicó que “quisimos que este programa de asistencia financiera directa llegue a cada uno de los clubes, en estos momentos difíciles. Estamos acompañando el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, para sostener estas instituciones que para el Estado provincial son fundamentales”.En tanto, la intendenta de Esperanza, Ana Meiners, señaló que "como una defensora incansable de las instituciones, fundamentalmente de los clubes deportivos, me alegró muchísimo el programa que están acercando. Todos conocemos la situación, por eso es bueno que trabajemos en redes".CUIDAR NUESTRO CLUBLa secretaria de Deportes, Claudia Giaccone, precisó que el programa "Cuidar Nuestro Club otorga una asistencia económica de 70 mil pesos a clubes de toda la provincia”. Además, el gobierno provincial dispuso “la Tarifa Cero de agua y luz desde el 20 de marzo al 31 de mayo", para las instituciones deportivas. "Esto, sumado a la Tarifa Social que se mantiene, tiene un impacto económico muy importante”, detalló Giaccone.Otro de los objetivos es "sanear nuestros clubes, para lo cual tenemos el programa Reclub", para quienes "necesitan regularizar y normalizar su situación, para poder firmar convenios y adherir a otros programas nacionales y provinciales”.Por último, el senado por Las Colonias, Rubén Pirola, indicó con "satisfacción que, desde el primer momento, comprendimos que había que estar cerca de las instituciones intermedias que trabajan y dejan su tiempo particular, para acompañar a su comunidad y construir una sociedad mejor”.CLUBES BENEFICIADOSHasta la fecha, se llevan firmados convenios con 130 clubes de los departamentos, Rosario, La Capital y Las Colonias, por un monto total de $ 9.100.000 enmarcados en el programa “Cuidemos nuestros clubes”.En esta oportunidad, recibieron la asistencia el Centro Deportivo y Recreativo Elisa, Esperanza Automovil Club, Lawn Tenis Esperancino, Asociación Civil Esperanza Voley, Club Unión de Esperanza, Asociación y Deportiva Almagro, Club Sportivo Norte, San Lorenzo Futbol Club, Alma Juniors, Asociación Deportiva Juventud, Defensores del Oeste, Club de Planeadores, Club Atlético Felicia, Club Atlético Franck, Humboldt Voley Club, Club de Bochas Sportivo San Luis, Club Caza y Pesca El Zar, Club Sarmiento y Club Juventud Unida de Humboldt, Club Atlético Pilar, Club Belgrano, Club Argentino de San Carlos, Club Guemes, Club Central San Carlos, San Carlos Rugby Club, Club Ciclista y Club Unión Progresista de San Carlos Sud, Club Juventud Unida, y Club San Martín de Progreso.