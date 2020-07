PEROTTI: “HOY SE TRATA DE POTENCIAR UN ESTADO QUE NOS COBIJE A TODOS, ENTENDIENDO QUE NADIE SE SALVA SOLO, TODOS SOMOS Y HACEMOS LA PATRIA”

El gobernador encabezó el acto por el Día de la Independencia en Rafaela.

El gobernador de Santa Fe encabezó este jueves el acto por el 204° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en la ciudad de Rafaela.El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, junto al intendente de Rafaela, Luis Castellano, encabezó este jueves el acto oficial con motivo del 204º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en la ciudad de Rafaela.“Celebrar la independencia nos hace pensar en el significado de la palabra dependencia”, reflexionó el gobernador en el inicio de su discurso. “Desde hace 6 meses, por la pandemia, aprendimos que dependemos los unos de los otros, mucho más de lo que podíamos imaginar. Dependemos, por ejemplo, de que las personas que caminen en la calle con nosotros usen barbijo y estén a una distancia de un metro y medio. Dependemos, en nuestros trabajos, de que se tomen las medidas y sigan los protocolos para poder generar riqueza sin contagiarnos. Dependemos de la capacidad de nuestros científicos para encontrar curas o paliativos para la enfermedad. Dependemos de la solidaridad, la conciencia y la responsabilidad social hasta que aparezca la vacuna. Dependemos del Estado para que asista frente a las enormes desigualdades sociales que el COVID evidenció más que nunca”, enfatizó.“Dependemos –afirmó Perotti-, como dependíamos, hace 204 años, de que un grupo de representantes decidieran unirse para construir una Nación soberana. Esa decisión nos hizo independientes. Allí tomaron una decisión para expresarla al resto del mundo”.Más adelante en su discurso ante los presentes en la plaza central de Rafaela, el titular de la Casa Gris agregó: “Hoy debemos ser capaces de decidir de qué no queremos depender. Creemos en la historia, en la memoria y en la identidad y tenemos pasión por el trabajo conjunto, indispensable para consolidar una Nación más soberana. Creemos en una Patria viva que se construye con cada acto de solidaridad, con cada gesto y acción que ponen al colectivo por encima del individuo, porque sólo siendo todos, podemos ser independientes”.“De eso se trata hoy – continuó- de cuidarnos, de construir nuevos lazos, de ser solidarios, del gesto simple entre vecinos, de la contención de los vulnerables, de potenciar un Estado creativo e innovador, que nos cobije a todos, comenzando por quienes más lo necesitan, entendiendo que nadie se salva solo, todos somos y hacemos la Patria. No estamos esperando que pase todo. Decir o hablar de una pos pandemia sería quedarse esperando, no estamos esperando que pase todo. Estamos cuidando de la mejor manera a cada santafesina y a cada santafesino y estamos generando las condiciones para que Santa Fe tenga el mayor nivel de actividad con el cuidado de su gente”.“Estamos trabajando para que el futuro cercano no sea tan desigual. Para una Santa Fe que se construya aceptando diferencias, pero nunca las desigualdades. Para eso es entre todos y con todos y con todas, juntos, en unidad”, concluyó el gobernador.Por su parte, Castellano se preguntó “qué hubiera hecho San Martín para proteger a nuestro pueblo del flagelo de una plaga o de un virus como en este caso.Estoy seguro de que el general San Martín nos hubiera protegido y nos hubiera recomendado unirnos en la lucha y eso es lo que nos toca ahora a todas y a todos nosotros: defendernos y cuidarnos mutuamente”.“Por eso – agregó el intendente - no pensemos en libertad versus salud o libertad versus economía. Nuestra responsabilidad como dirigentes no es confrontar sino afrontar y estamos afrontando el enorme desafío que nos impone esta situación inusitada para poder sobrellevarla y superarla en todos los órdenes”.“A nuestras libertades cotidianas, que hoy podemos ver momentáneamente condicionadas por la pandemia, las recuperaremos así, juntos, de a poco, con paciencia y prudencia. No podemos dar ni un solo paso sin mirar a quienes tenemos a nuestro lado. La libertad también es poder ayudar, acompañar, sostener y contener solidaria y responsablemente, sobre todo a los que menos tienen. Nadie se salva solo y nuestros próceres de la independencia lo sabían más que nadie”, finalizó.PRESENTESDel acto conmemorativo del 9 de julio, llevado a cabo en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rafaela, participaron la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el senador nacional, Roberto Mirabella; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; los ministros de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; y de Desarrollo Social, Danilo Capitani; la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el diputado provincial Juan Argañaraz; y el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Germán Bottero; entre otras autoridades