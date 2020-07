Vuelta a clases: para la titular de Amsafé provincial "en agosto no es posible"

"En agosto nos parece prematuro. Se espera que entre el 15 de julio y el 15 de agosto sea lo más difícil. Hay aumentos de casos en todo el país. Tiene que ver con el crecimiento de la curva y factores que no dependen de nosotros. Estaba planteado que agosto iba a ser un mes difícil. En agosto no es posible", expresó Alesso en diálogo con el programa Cada Día (El Tres) sobre la vuelta a clases.



Para la secretaria general de Amsafé provincial, para que el ciclo lectivo se retome de forma presencial "tienen que haber dos precondiciones: discusión salarial y de trabajo, lugar por lugar".



"Las condiciones y requisitos para la vuelta a clase depende de cada departamento y los criterios generales que nos plantean epidemiólogos. Hay dos precondiciones: la paritaria salarial, porque no tuvimos aumento en todo el año, y las condiciones para tener escuelas seguras", añadió.



Alesso aseguró que "donde no se den los requisitos de infraestructura no se va a volver" a clases. "Es expreso cómo debe estar el edificio escolar. Tiene que haber cuestiones de bioseguridad y salud presentes. Discutimos un documento base para aportar al Ministerio de Educación, donde está nuestra posición", amplió.



Sobre de qué forma se darían las clases presenciales en el marco de la pandemia del coronavirus, dijo: "Tiene que haber necesariamente grupos pequeños. Se planteó primero hacer (el regreso) en escuelas pequeñas. En todo el país debería haber una prueba piloto. Tiene que haber un ámbito de debate de docentes, un protocolo aprobado en la paritaria, no unilateral por el Ministerio".