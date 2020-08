Coronavirus en Santa Fe: las actividades que corren riesgo de volver atrás si crecen los casos

Las salidas recreativas se evaluarán si siguen creciendo los casos en Rosario y la provincia. (Alan Monzón/Rosario3)













Fuente: rosario3.com

La Ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, destacó la buena respuesta del sistema de salud ante el incremento de casos, pero no descartó volver atrás si la situación se complica.Tras el anuncio del Presidente Alberto Fernández, donde mencionó a Rosario como uno de los lugares de "rápida propagación del virus" , la Ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Matorano, reveló que la provincia analiza tres factores fundamentales para tomar decisiones con respecto al cambio de fases. "Vamos mirando muy de cerca la curva de contagios, la letalidad de los casos y el nivel de ocupación de las camas de terapia", señaló Martorano en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2). Y se animó a adelantar cuáles serían algunas de las actividades que podrían volver a ser vedadas en caso de que la situación sanitaria se complique.Con respecto a las restricciones que se podrían dar en el caso de ser necesario, Martorano destacó que lo primero sería volver atrás "en las últimas actividades que fueron habilitadas", con acento en las salidas recreativas y actividades deportivas, por ejemplo.Con respecto a las reuniones familiares y afectivas, la funcionaria sostuvo que este fin de semana continúa en vigencia el DNU nacional que las restringe. "Nosotros ya estamos definiendo que hacemos el otro fin de semana y la realidad es que fueron estas reuniones en donde tuvimos el mayor nivel de contagio", sentenció.Pero la funcionaria intentó llevar tranquilidad al decir que la situación actualmente se encuentra controlada: "Nuestro sistema de salud está dando una buena respuesta sin generar inconvenientes, la tasa de letalidad sigue en el 1%, que es muy baja, y actualmente tenemos solo 25 pacientes internados en terapia, 12 con respirador y los demás sin el uso de la asistencia respiratoria".Con respecto a la cantidad de casos, Martorano consideró que en los próximos días va a seguir creciendo la curva ya que se incrementó la cantidad de testeos y análisis. "Esto tiene que ver con que muchas de las muestras que no se estaban haciendo tan rápidamente, se van a ir acelerando", detalló.La Ministra descartó un cambio de fase en estos días y pidió responsabilidad social para evitar tener que hacerlo: "Si no nos cuidamos, no usamos el barbijo, no nos lavamos las manos y no mantenemos la distancia, no va a haber medida que logre que podamos controlar la curva. Cada uno de nosotros somos los responsables de sostener lo que tenemos o de ir volviendo atrás", indicó.