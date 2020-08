La emotiva carta que escribió Solange, la joven que murió de cáncer y que no pudo ver a su papá

"Hasta mi último suspiro tengo mis derechos", escribió la mujer de 35 años que murió este viernes de cáncer de mama y que no se pudo despedir de su padre, que no fue autorizado a verla debido a las restricciones por la pandemia.Apenas unas horas después de difundida la noticia de que Pablo Musse, quien había viajado desde Neuquén para ver a su hija que tenía cáncer , no pudo ingresar a la provincia de Córdoba por las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus , Solange difundió una carta en la que expresaba su dolor y en la que quería hacer "valer mis derechos, quiero que sean respetados".“Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que les hicieron. Los trataron como si fuesen delincuentes. Espero que esto que le pasó a mi familia no le suceda a nadie más”, expresó en una carta manuscrita, ya que le costaba hablar.Solange, que había ingresado en la última etapa de un cáncer terminal, fue trasladada el pasado jueves al Sanatorio Allende desde Alta Gracia porque su cuadro había empeorado. Este viernes a la madrugada falleció en ese lugar sin poder despedirse de su padre.Este viernes se conoció que juez Federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, emitió una resolución para que el padre y la tía de Solange se trasladen desde Neuquén para participar de la ceremonia de sepelio.El magistrado “procede hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada” por Pablo Matías Musse y Paola Oviedo para que “se trasladen por las rutas provinciales y/o nacionales desde la localidad de Plottier, Neuquén, por las provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba, hasta la localidad de Alta Gracia (Córdoba), y/o donde se desarrolle el sepelio”, detalla el texto resolutivo.Añade que en el viaje deberán “limitarse en el trayecto a las paradas sanitarias mínimas indispensables, con todos los resguardos sanitarios pertinentes”.La carta completa de Solange"Hola, soy Solange Musse, hija de Pablo Musse y sobrina de Paola Oviedo. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos, quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho, lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona.Lo único que necesito es que escuchen a mi familia y a mí. Las decisiones ante esta pandemia están en cuidarse, con todas las precauciones, y eso es lo que iba a pasar.Ansiaba ver a mi tía y a mi papá. Estoy muy triste por todo lo que le hicieron a los dos, los trataron muy mal, los maltrataron, hicieron lo que quisieron como si fueran delincuentes.Quiero estar con mi familia y que no sean maltratados por nadie.Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura que no soy la única.Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto.Gracias por difundirlo. Solange."