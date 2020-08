Perdido, un niño misionero sobrevivió al frío abrazado a dos perros

El niño estaba en buen estado de salud constataron médicos y psicólogos de la fuerza y de la Unidad Central de Emergencias y Traslados de la provincia norteña.



Entonces, Bruno contó cómo había enfrentado al frío: abrazado a sus dos perros que nunca se separaron de él. Además de Simón, Atenas, la labradora de su vecino, lo "arropó". Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Misione. registró tan solo 1 grado te temperatura y con la sensación térmica bajo cero.













Fuente: rosario3.com

El pequeño salió en la tarde del último miércoles acompañado de Simón, su mascota, y Atenas, la labradora de un vecino, pero no volvió. Pasó la noche en un paraje cercano a su casa. Los dos animales lo ayudaron a sortear temperaturas bajo cero.Bruno Chamorro, un niño misionero de 9 años que estuvo perdido por casi un día, logró sortear al frío de la noche abrazado a dos perros.Las crónicas de medios provinciales relatan que Bruno salió el último miércoles por la tarde de su casa, ubicada en Itaembé Guazú, acompañado de su perro, Simón. Pero no volvió. Entonces, se inició un operativo de búsqueda a cargo de la comisaría local.En su denuncia, la madre explicó que no era la primera vez que su hijo, que tiene un trastorno del espectro autista, se ausentaba de su domicilio pero que siempre había vuelto a las pocas horas, antes de que llegue la noche.La buena noticia es que efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) lo hallaron caminando en la zona conocida como Costa Mango, a unos cinco kilómetros de su casa, cerca del mediodía del día siguiente.