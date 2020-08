PEROTTI INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA CONSTITUCIÓN: “CRECIMOS EL CIENTO POR CIENTO EN CAMAS CRÍTICAS”

Se trata de una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos, y abarca una superficie de 485 metros cuadrados.El gobernador Omar Perotti, junto a las ministras de Salud e Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Sonia Martorano y Silvina Frana, respectivamente, inauguraron este martes la ampliación del Hospital “Dr. Juan E. Milich” de Villa Constitución. Se trata de una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos que sumó 24 camas críticas, fundamentales para la atención de personas con Covid-19 en la región.“Estamos atravesando una pandemia, que nos ha obligado a tomar decisiones importantes, el presidente Alberto Fernández puso en marcha hospitales modulares, y Santa Fe fue beneficiario de uno de ellos -en Granadero Baigorria-, que nos permitió fortalecer todo el cordón industrial, pero nos quedaba la preocupación por toda esta zona, y se tomó la decisión de reforzar las camas críticas, y así lo hicimos”, aseguró el gobernador.En ese sentido, detalló: “Hoy crecimos en el ciento por ciento de camas críticas, siempre estuvieron las terapias y las camas críticas, en los últimos cinco años en la provincia colapsaron siempre con todas las enfermedades habituales del invierno, eso marcaba claramente una deficiencia, y si estábamos mal cómo íbamos a estar con el Covid-19 de por medio, y esa fue la mayor preocupación, buscar respiradores, terminar la infraestructura y capacitar a los profesionales”.Y añadió: “Hoy estamos al borde de las mil camas críticas entre los sectores público y privado, se duplicó la cantidad de camas en el sector público, es decir que culminada la pandemia vamos a poder enfrentar los inviernos muchos más tranquilos que en los últimos cinco años donde había que buscar camas para derivar pacientes”.Además, el mandatario destacó el trabajo realizado por el gobierno nacional, y agradeció y reconoció la labor del personal de salud: “Cada uno de ellos es parte de ese ejército en esta guerra tan desigual que tenemos, donde no vemos al enemigo y no sabemos dónde está; en esta guerra el personal sanitario está adelante, por eso el agradecimiento a todos ellos”.MEDIDAS DE PREVENCIÓNEn otro tramo de su discurso, el gobernador insistió en la necesidad de tomar todas las medidas de prevención. “Hoy hay mucha gente en la calle”, dijo, y añadió: “Más que nunca tenemos que ser parte de la solución, usando barbijo, con distanciamiento, con el lavado de manos y uso del alcohol, y el cumplimento de los protocolos”, para “mantener el nivel de movimiento”.Finalmente, manifestó que el nuevo hospital “da tranquilidad, y ojalá no tengamos que usarlo nunca, y quede como un complemento para cuando esto pase, pero necesariamente tenemos que estar muy atentos, sabiendo que estamos en los momentos más álgidos, y en alerta, y eso nos compete a todos; la mejor vacuna es nuestra conducta, estamos a meses de la vacuna, no dilapidamos la posibilidad de llegar bien”.FORTALECER EL SISTEMA DE SALUDPreviamente, Martorano detalló que se trata de “una ampliación del hospital de Villa Constitución, con el que se suman 24 camas de terapia intensiva con respirador, para seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud”.Y contó que las tareas se hicieron en “tiempo récord” en 45 días, y es de “primera calidad”, para que “quien requiera una cama la tenga”, y añadió: “Ojalá no lo necesitemos, pero estamos preparados, esto habla de dedicación política y de la capacidad de decidir y dar las indicaciones precisas de nuestro gobernador, que defiende a la salud como un derecho”.ESTRUCTURA SANITARIAA su turno, Frana, destacó el trabajo coordinado con la cartera sanitaria y el municipio, y señaló: “Logramos que en la provincia de Santa Fe haya una estructura sanitaria que nos permita atender a nuestra gente frente a la pandemia, que nos permita contar con camas críticas y respiradores”.Y abundó: “La primera instrucción que recibimos del gobernador Omar Perotti fue terminar aquellas obras que estaban en ejecución en el gobierno anterior, muchas de ellas paradas por falta de pago. Así fue como inauguramos una primera ampliación en el Samco de Villa Guillermina o el hospital de Coronda, además de obras en el Hospital de Niños Zona Norte, más dos obras en marcha, también en Rosario, o el reacomodamiento del Hospital Iturraspe en Santa Fe, que van a fortalecer la infraestructura sanitaria”.Para cerrar, la funcionaria indicó que “hoy, el gobierno de Santa Fe puede decir que tiene un ciento por ciento más de capacidad en el sector público para atender las afecciones respiratorias o puede decir también que en poco más de 200 días de gestión inauguró dos hospitales, otorgándole a la provincia 100 camas más para atender la emergencia Covid. Y esto es porque hay una fuerte vocación de servicio, un fuerte compromiso con nuestra gente”.Por su parte, el intendente Jorge Berti agradeció a la provincia por las tareas, y en particular al gobernador “por su vocación para llevar adelante un gobierno que no asumió en las mejores condiciones, por eso gracias por el cariño con el que nos ha tratado, y por demostrar quién es el conductor de la provincia. Es un momento histórico, hoy tenemos las herramientas para poder ser asistidos, ojalá no lo necesitemos, pero es necesario que nos sigamos cuidando”.24 NUEVAS CAMAS CRÍTICASLos trabajos consistieron en la ampliación con dos módulos de terapia intensiva anexo al Samco, que abarcan una superficie de 485 metros cuadrados. El proyecto fue planificado bajo los parámetros de diseño sustentable y eficiencia energética, a través de colectores solares para agua caliente, paneles de muros y cubiertas de alto aislamiento térmico, aberturas de PVC con doble vidriado hermético (DVH) e iluminación led.Los módulos disponen de 24 camas críticas con sanitarios completos y poliductos con oxígeno, vacío y aire comprimido, y bocas de dato para sensores y monitoreo. Además, se realizaron instalaciones especiales para sala de gases medicinales independiente, nuevo grupo electrógeno, aire acondicionado para cada unidad de terapia intensiva y sector de servicios, siguiendo las recomendaciones de la OMS.