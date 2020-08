PEROTTI: "SON OBRAS QUE DESEÁBAMOS VER EN MARCHA Y A BUEN RITMO, PORQUE EN NUESTROS PUEBLOS CUANDO LAS OBRAS NO SE HACEN, LA GENTE PIERDE LAS ILUSIONES"









Lo afirmó el gobernador en la recorrida por la pavimentación de la ruta 63, y los trabajos de defensa en Colonia Margarita y en la nueva línea de media tensión eléctrica en María Juana.El gobernador Omar Perotti recorrió este martes tres frente de obras que se están ejecutando en el departamento Castellanos, "obras que deseábamos todos poder ver en marcha y a buen ritmo, porque en nuestros pueblos cuando las obras no se hacen mucha gente pierde ilusiones, deja su lugar, y no se desarrolla la zona", destacó el mandatario provincial.En la oportunidad, Perotti recorrió los trabajos de pavimentación del tramo de la ruta Provincial N° 63, entre San Vicente y Colonia Margarita; la ejecución de defensas contra inundaciones y reacondicionamiento de canales en Colonia Margarita y de la línea de media tensión y la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía en María Juana.El gobernador destacó la importancia de las obras en la ruta y de energía, porque son "muy necesarias para la producción y para nuestra gente; y van a dar una mayor fluidez y arraigo". Así cómo, las obras en las defensas, porque "muchas veces la lluvia define sin nos quedamos a vivir en el lugar o no, si desarrollamos una actividad con futuro allí".“Todo esto le va a dar a esta zona mucha más calidad de vida", resaltó el gobernador y señaló que "cada uno de nuestros pueblos tiene alta calidad de vida, si le podemos dar comunicación, con conectividad, que es una de las obras que vamos a trabajar muy fuerte en la gestión; y las rutas siguen siendo claves para mover producción, gente”.Asimismo, indicó que "los recursos están, la ministra se ha encargado de resguardar claramente la obra. Todos saben que fue difícil arrancar, se ha hecho un esfuerzo importante de todos, las empresas y la provincia, y hoy pudimos resolver esa situación de deuda de casi 6 mil millones de pesos, iniciando obras, iniciando trabajos y eso se va a dar en toda la provincia".Por último, Perotti precisó que "habrá obras de este tipo en Reconquista, en Rafaela, en Firmat, en Casilda, si la pandemia nos lo permite, en Funes, en Rosario, en Santa Fe, en Santo Tomé, priorizando fundamentalmente agua y cloacas".En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, indicó que “con estas obras, le vamos a dejar al sur del departamento Castellanos casi 600 millones de pesos. 400 y pico de la ruta, 110 de la línea de media y baja tensión y casi 30 millones de pesos de las defensas. Esto es lo que tienen que valorar. Esto demuestra claramente que tenemos una mirada fuerte e integral”.