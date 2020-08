PEROTTI Y GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA FIRMARON UN CONVENIO DE ARTICULACIÓN ENTRE NACIÓN Y EL IAPOS

“La pandemia nos ha planteado la necesidad de organizamos y articular”, entre todos los niveles del Estado, sostuvo el gobernador de Santa Fe.El gobernador Omar Perotti y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, firmaron un acuerdo de articulación entre dicho organismo nacional y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de la Provincia de Santa Fe (Iapos), con el objetivo de que todos los habitantes puedan acceder de manera equitativa a servicios de salud de calidad.En la oportunidad, Perotti afirmó que “la necesidad y el sentido común frente a la pandemia nos ha llevado a la observación de cómo nos organizamos y cómo articulamos. Hay una fuerte valoración hacia la salud pública en general, que se ha fortalecido en muchos lugares por la presencia de personal de salud con entrenamiento, con capacitación y con un fuerte nivel de equipamiento que nos permitió la asistencia nacional”.Por otro lado, el gobernador describió que, a nivel científico “se ha despertado la capacidad de aportar respuestas o de salir a generar cosas para enfrentar la pandemia. Esa vocación y esa voluntad que pudo aflorar, lo tenemos que aprovechar en la pospandemia para el sistema de salud”.“Hay una capacidad de producir en muchos los actores del sistema científico tecnológico que hay que ponerlo en valor”, concluyó Perotti.Por su parte, González García afirmó que estamos “trabajando cómo integrar a nivel operativo las unidades provinciales y los muchos esfuerzos que se hacen desde distintos lugares”.“Es un momento ideal para mejorar, innovar y sumar los esfuerzos coordinadamente. Por eso este acuerdo de articulación de los servicios públicos nacionales y provinciales”, describió el ministro nacional.“Si sumamos algunas de las coberturas que tenemos con las obras sociales provinciales, llegamos a un porcentaje de cobertura muy fuerte en cada una de las provincias. Eso no es poco, porque teniendo la mayoría de la población asegurada, la idea es hacer una transformación de tal manera que el sistema funcione coordinadamente”, agregó.“Tantos años hemos peleado para que un servicio público como la salud no dependiera de la propiedad del establecimiento, sea público o privado, que ahora lo estamos logrando en la mayoría de las provincias argentinas. Es decir, hemos hecho un avance de prestación público-privado monstruosa. Creo que verdaderamente estamos dando un paso trascendente”, concluyó Ginés González García.Del mismo modo, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano hizo un balance del convenio y puntualizó: “Es un acuerdo marco de trabajo en conjunto que permite generar algo que la pandemia visibilizó, la inequidad, es un buen inicio para tener un trabajo en conjunto en un Plan Federal de Salud”. Además, agregó: “A partir de esto, podemos lograr una mejor cobertura y más equitativa, mirando para adelante, en la estrategia covid y no covid, bajo la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación”.A su vez, Oscar Broggi, director provincial de IAPOS, destacó los puntos más destacados del documento y afirmó: “Lo importante de este convenio es que formaliza modalidades de trabajo, para articular en la parte privada y pública, entre el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, e integrarlo al sector privado”.Participaron de la actividad, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano; el director del Iapos, Oscar Broggi; el secretario nacional de Equidad, Martín Sabignoso; y los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríquez Saa; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Chaco, Jorge Capitanich.OBJETIVOSEl acuerdo tienen por objetivos:>> Promover la integración, sostenibilidad y calidad con equidad en el acceso a los servicios de salud por parte de la población, a partir de la explicitación de un conjunto de prestaciones priorizadas y garantizadas en todo el territorio de la Provincia.>> Implementar un modelo asistencial con foco en la conformación y el desarrollo de redes integradas de servicios de salud, con énfasis en la prevención y promoción, y la salud comunitaria.>> Instrumentar una Agenda de Salud Digital, que promueva la integralidad y consistencia de los registros, y la accesibilidad de la información clínica de los pacientes por parte de los profesionales de salud.>> Implementar un esquema de monitoreo compartido sobre un conjunto de indicadores sanitarios priorizados, que promueva resultados crecientes con equidad y calidad, en el sistema de salud de la Provincia de Santa Fe.>> Definir e instrumentar acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Federal de Salud 2020-2024, el cual se encuentra actualmente en proceso de diseño y consenso entre las partes.Además, se conformará un Comité de Articulación, que tendrá como función promover un abordaje sanitario coordinado, que permita definir e instrumentar acciones específicas a los fines de alcanzar los objetivos del acuerdo.