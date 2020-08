SE SUMARON 45 NUEVOS BRIGADISTAS AL OPERATIVO DE COMBATE DEL FUEGO EN LAS ISLAS DEL DELTA DEL RÍO PARANÁ

El flamante personal estaba desarrollando tareas en la Patagonia argentina. “Nos da tranquilidad trabajar de esta manera, y coordinar para poder dar resultados positivos”, señaló el secretario de Protección Civil, Roberto Rioja.Un grupo de 45 nuevos brigadistas de Parque Nacionales, convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, arribaron este miércoles al centro de operaciones -montado en el aeródromo de la localidad de Alvear- para sumarse al combate de los incendios en la zona de islas del Delta del río Paraná.El flamante personal, que se encontraba prestando tareas en la Patagonia argentina, se suma de esta manera al trabajo que ya realizan otros 30 brigadistas, además de bomberos y policías federales.“Es parte de una solución que estábamos esperando”, señaló el secretario de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja, al tiempo que agradeció el logro al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié; a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Érika Gonnet; y al ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo.“Sabemos de la vasta experiencia que (los brigadistas) tienen en este tema, por lo que nos da tranquilidad trabajar de esta manera, y coordinar para poder dar resultados positivos a lo que demande la situación”, añadió, y explicó que el operativo, que cuenta con unas 150 personas que desempeñan diferentes tareas, también incluye helicópteros y aviones hidrantes y vigías.En paralelo, Rioja valoró la intención de voluntarios civiles que buscan colaborar en la actividad, pero desalentó ese tipo de acciones. Asimismo, aclaró que, por el momento, no está prohibida -por parte de la provincia- la navegación en el río Paraná. “Si las condiciones lo exigen se hará, pero trataremos de evitarlo; por ahora no es necesario”, dijo.Por su parte, el referente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Walter Jungwirth detalló que los 45 nuevos brigadistas arribaron con equipos para sumarse a los que ya están trabajando, en tanto aclaró que “provienen de lugares donde no existe circulación comunitaria de Covid-19”.