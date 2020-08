Un estudio determinó cuáles son los tapabocas más efectivos contra el coronavirus

Fuente: minutouno.com

Aseguran que no todas las mascarillas son tan efectivas e incluso pueden ser contraproducentes para el contagio de coronavirus.Un estudio publicado en la revista estadounidense Science Advances clasificó 14 tipos de mascarillas y concluyó que los barbijos médicos ofrecen una protección significativamente mayor contra la propagación de las gotitas que pueden trasmitir el Coronavirus que los tapabocas de algodón. En tanto, los pañuelos de cuello no sirven casi para prevenir el contagio.Según la investigación llevada a cabo por la Universidad de Duke en Estados Unidos, las mascarillas faciales son importantes porque entre el 30% y el 40% de las personas infectadas pueden no mostrar síntomas, pero aun así transmiten el virus sin saberlo al toser, estornudar o simplemente hablar.Para el estudio, varios participantes enmascarados repitieron frases como "Manténganse saludable, gente" y "Cuídense" en dirección a un rayo láser en una habitación oscura. El número de gotitas que atravesaban el rayo fue analizado por computadora.Como resultado se verificó que las mascarillas Nº 95 reservadas para el personal hospitalario -el estándar estadounidense equivalente a FFP2 europeo- son las más efectivas, reduciendo la transmisión de gotitas en más del 99,9%, en comparación con el no uso de un tapabocas.Las máscaras quirúrgicas o de polipropileno reducen la transmisión de gotitas en un 90% o más en comparación con quienes no llevaban barbijo . En tanto que los cubrebocas faciales de algodón eliminan del 70% al 90% los aerosoles del habla normal.Determinaron también que la peor mascarilla para frenar el contagio es el pañuelo de cuello. La tela aumentó la cantidad de gotas expulsadas, posiblemente porque el material contribuyó a dispersar las gotas más grandes en muchas más pequeñas. Los pañuelos solo redujeron las gotitas esparcidas en aproximadamente un 50%.Pese a que los barbijos N-95 con válvulas redondas, diseñadas para entornos industriales, tienen una protección similar a las de tela de algodón se desalentó su uso: si bien protegen al usuario, esparcen más fácilmente el aire contaminado exhalado por una persona.