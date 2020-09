Choferes anunciaron un nuevo paro de colectivos desde este miércoles

Los choferes vuelven al paro desde este miércoles. (Archivo/Rosario3)





La huelga suspenderá el servicio del transporte urbano e interurbano ante el incumplimiento salarial. El gremio informó que no llegaron subsidios nacionales. El cese de actividades será por tiempo indeterminado, hasta que completen el pago de los sueldos de agosto.Los choferes del transporte nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario anunciaron un nuevo paro ante el incumplimiento salarial correspondiente al mes a agosto.Según explicaron desde el gremio, les deben el 60 por ciento del sueldo y la medida de fuerza se extenderá por tiempo indeterminado, hasta que se complete el pago de los haberes.Sergio Coppello, secretario general de la UTA Rosario, dijo al término de la asamblea de los delegados que participaron de una audiencia nacional y “la Secretaría de Transporte no pudo dar precisiones” sobre el envío de fondos.“Las empresas están cancelando boletos al 25 por ciento y no les queda para afrontar el pago salarial”, añadió el sindicalista.Coppello expresó que Nación debe enviar en concepto de subsidios al transporte rosarino 110 millones de pesos.