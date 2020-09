Coronavirus en Santa Fe: Perotti anunció nuevas medidas y dijo que “esto viene para largo”

El gobernador durante el anuncio de este viernes a la noche. (Imagen TV)





El gobernador difundió restricciones para la capital provincial y la ciudad de Santa Fe y tres habilitaciones para los departamentos del sur santafesino. "Es momento de bajar la circulación de gente", manifestó.El gobernador Omar Perotti anunció que desde este sábado comenzarán a regir restricciones en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé por el incremento de casos de coronavirus en ambas localidades. Se trata de medidas similares a las anunciadas la semana pasada para los departamentos del sur santafesino, incluido Rosario.En tanto, el gobierno provincial informó que habrá un nuevo decreto para los departamentos Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución que incluirán el comercio de cercanía de rubros no esenciales y gastronómicos con modalidad take away y actividad religiosa con hasta 10 personas.Los anunciosEl mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig y los intendentes de Santa Fe, Emilio Jatón y de Santo Tomé, Daniela Qüesta.Michlig se encargó de describir las medidas que se suspenderán en la capital provincial y en Santo Tomé y cuáles serán las permitidas. Por otra parte, repasó los beneficios fiscales y ayudas económicas del gobierno provincial.Por su parte, el gobernador hizo un diagnóstico general de la situación actual. "No volvemos a fase 1 en Santa Fe y Santo Tomé, sino en una nueva modalidad de convivencia con este virus. Esto viene para largo", explicó Perotti y agregó que “es momento de bajar la circulación de gente”.Además, aclaró que “donde tengamos aceleración de casos se tomarán las mismas medidas”."El esfuerzo que hicieron los santafesinos y santafesinas nos permitió ganar tiempo para equiparnos, tener camas, incorporar respiradores. Pero fundamentalmente para que nuestra gente se prepare de la mejor manera. Estas medidas que estamos tomando tienen como objeto que al final de los 14 días veamos los resultados", agregó Perotti.“Si tenés síntomas, aislate y esperá que vayan a hisoparte. Si estás en contacto estrecho con alguien que dio positivo, también aíslate. Esto nos va permitir que tengamos la menor movilización de gente con positividad recorriendo la ciudad y tomando contacto con otros. Es la mejor forma de ayudar”, sentenció.Las medidas para Santa Fe