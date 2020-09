Coronavirus: hubo 197 muertos y 11.945 casos en las últimas 24 horas en todo el país

Fuente: minutouno.com





Al momento, las víctimas fatales por coronavirus suman 12.656 mientras que son 613.658 las personas que contrajeron en Argentina el virus de Covid-19. Santa Fe registró más contagios que CABA.El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que fueron confirmados 11.945 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas. Con estos registros suman 613.658 diagnósticos acumulados de coronavirus en Argentina.Además, desde el último reporte emitido se notificaron 166 nuevas muertes: 91 varones y 75 mueres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.656*.A su vez, la provincia de Santa Fe con 1347 contagios en las últimas 24 horas superó a la Ciudad de Buenos Aires, que contabilizó 1070. En tanto, al tope de las jurisdicciones con más infecciones diarias sigue estando la provincia de Buenos Aires, con un total de 5708 contagios este viernes.Hombres45 residentes en la provincia de Buenos Aires14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)1 residente en la provincia de Chubut5 residentes en la provincia de Córdoba1 residente en la provincia de Entre Ríos5 residentes en la provincia de La Rioja3 residentes en la provincia de Mendoza3 residentes en la provincia de Río Negro8 residentes en la provincia de Salta4 residentes en la provincia de San Juan2 residentes en la provincia de Santa FeMujeres37 residentes en la provincia de Buenos Aires14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)1 residente en la provincia de Chaco3 residentes en la provincia de Córdoba1 residente en la provincia de Entre Ríos2 residentes en la provincia de Mendoza3 residentes en la provincia de Río Negro4 residentes en la provincia de Salta2 residentes en la provincia de San Juan1 residente en la provincia de Santa Cruz6 residentes en la provincia de Santa Fe1 residente en la provincia de Tierra del Fuego(*Un hombre residente en la provincia de Buenos Aires fue reclasificado como no fallecido).Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:Buenos Aires 5.708 | 360.758Ciudad de Buenos Aires 1.070 | 115.895Catamarca 6 | 183Chaco 104 | 7.213Chubut 56 | 2.100Córdoba 716 | 17.857Corrientes 35 | 903Entre Ríos 181 | 5.955Formosa -1 | 92Jujuy 256 | 13.600La Pampa 14 | 534La Rioja 152 | 3.404Mendoza 578 | 17.587Misiones 3 | 68Neuquén 150 | 5.716Río Negro 217 | 9.969Salta 450 | 8.491San Juan 15 | 463San Luis 78 | 648Santa Cruz 107 | 3.469Santa Fe 1.347 | 24.381Santiago del Estero 137 | 2.246Tierra del Fuego** 70 | 3.020Tucumán 496 | 9.106(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa, ya que debido a la ocupación ilegal del Reino Unido en esa parte del territorio argentino no es posible contar con información propia sobre el impacto de la pandemia de Covid-19.