Coronavirus: qué elementos complican el diagnóstico y quiénes son los “hipercontagiadores”

Fuente: rosario3.com

Hace unos días ya la curva de contagios en Rosario comenzó a crecer casi sin pausa. Pero no siempre es fácil detectar a un enfermo de covid.Identificar a tiempo los síntomas de coronavirus es fundamental para frenar los contagios. Esto es algo que se dijo desde el principio de la pandemia, pero que con el aumento de casos en Rosario resulta clave. A veces el diagnóstico es clarísimo, sin embargo, otras, las señales son demasiado leves y pueden complicar la evaluación. Y en medio, juegan los “hipercontagiadores”.En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), el subdirector del Sies, Cristian Bottari señaló que los “diagnósticos no son fáciles” porque hay elementos que pueden confundir. Y señaló que actualmente hay unas 3 mil personas aisladas en Rosario por haber tenido contacto estrecho con alguien infectado.La mayoría de los casos comienza con síntomas leves: dolor muscular, febrícula de entre 37.3 y 37.8 , rinorrea, tos seca y cefalea. Un resfrío común, que con los abruptos cambios de temperatura que atraviesa la ciudad y el humo de las islas entrerrianas, pueden hasta pasar inadvertidos.Sin embargo, pueden ser (como no) indicadores de coronavirus. De allí la dificultad en el diagnóstico y el monitoreo estrecho de los casos sospechosos.Bottari confió que la mayoría de los pacientes de coronavirus “desarrolla casos leves que a los diez días pueden volver a la actividad”. El problema radica en evitar que contagien a otros y proteger a las personas de riesgo.Consultado sobre el método de contagio y el rol de los asintomáticos, Bottari advirtió que aún no está del todo comprobado si esparcen el virus y en qué medida.Pero sí, advirtió, juegan un papel importante los “hipercontagiadores” o “supercontagiadores”: personas que por sus características particulares –fonación, cavidad bucal, laringe– trasmiten con mayor facilidad y carga cualquier virus.Quiénes son los supercontagiadoresPor definición, son personas que tienen una capacidad para transmitir el virus superior a la media, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere hablar de eventos de supercontagio y no personas para evitar la estigmatización.De acuerdo a lo investigado por Chequeado, el fenómeno ya se había observado en otras epidemias, como la de los virus Sars y Mers; pero todavía se desconoce el impacto real en la diseminación del coronavirus.No obstante, también hay casos documentados sobre contagios masivos de covid generados una sola persona: a fines de febrero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC, por sus siglas en inglés) detectó que una mujer de 61 años podría explicar un brote en una iglesia de Daegu, que causó miles de casos de coronavirus en pocos días.Más cerca, está el antecedente del baby shower de Necochea , que provocó 29 casos confirmados.