COVID-19: CONTINÚAN EN ROSARIO Y EN GRANADERO BAIGORRIA LOS TESTEOS DE ANTICUERPOS PARA PERSONAL DE SALUD

Se trata de un procedimiento de detección rápida de anticuerpos destinado a los trabajadores del sector que prestan servicios en establecimientos donde se realiza la atención y tratamiento de casos sospechosos.El Ministerio de Salud de Santa Fe dio inicio este miércoles al operativo de testeos al personal sanitario de los hospitales de la provincia. Se trata de un procedimiento de detección rápida de anticuerpos destinado a los trabajadores del sector que prestan servicios en establecimientos donde se realiza la atención y tratamiento de casos sospechosos de Covid-19. En esta primera jornada, el operativo incluyó a los hospitales Centenario, Provincial, Eva Perón y el de Niños radicados en Rosario y Granadero Baigorria.En ese contexto, el jefe del Área de Enfermería del Hospital de Niños Zona Norte, Abel Viera, ofreció detalles al respecto. “Lo que se hizo en nuestro hospital es un testeo rápido. Tras 20 minutos tuvimos el resultado para saber si el trabajador cuenta con anticuerpos o no. Este estudio no certifica que la persona esté cursando la enfermedad, sino si ha estado en contacto con el virus COVID-19 y si ha generado anticuerpos”, detalló.Además, se mostró satisfecho por la elevada concurrencia del personal del equipo clínico, administrativos, y auxiliares: “Todos han participado de la detección de estos anticuerpos”.Y concluyó: “El estudio que se hace en este caso mide únicamente la inmunización de memoria. La IgG es parte de la biblioteca inmunológica que una persona crea cuando ha estado en contacto con una enfermedad y ha generado anticuerpos o los ha generado en base a vacunas. No tenemos aún los números finales, pero hay un número muy bajo de personas que han hecho anticuerpos”.En tanto que en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria también se desarrollaron testeos de anticuerpos IgG para Covid-19. En este sentido, el bioquímico Juan Ángel Rossi, a cargo del laboratorio de dicha institución, afirmó: “Hoy analizamos a 400 agentes del hospital, y los resultados mayoritariamente fueron negativos, aunque se halló a una escasa proporción de positivos que deben haber tenido algún contacto con el virus”.Consultado sobre el procedimiento técnico utilizado, Rossi explicó que “es rápido y sencillo. Consiste en extraer una gota de sangre entera del pulpejo del dedo. Esta sangre se deposita sobre el cafetito y se le agrega una sustancia Buffer y se la deja migrar hacia la zona de reacción. En caso de ser positivo, se observa un color a modo de reacción. La lectura del resultado se obtiene en 20 minutos”.SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAREl Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario cuenta con un moderno laboratorio que forma parte del Servicio de Biología Molecular, donde se realizan diagnósticos de Covid-19 por PCR. Al respecto, la bioquímica María Julia Spoletti explicó: “Utilizamos para tal fin un equipo Filmarray, con panel respiratorio 2.1 que permite diagnosticar en 45 minutos la presencia de Covid y la de otros 22 patógenos respiratorios más”.Consultada sobre el beneficio de este tipo de análisis rápidos, la profesional señaló que las ventajas se hacen más evidentes en pacientes críticos dado que confirman o descartan la existencia de infección por Covid y permiten saber cuál es el patógeno que afecta a la persona.Finalmente, Spoletti destacó: “Este equipo fue el primero en instalarse en el país, y en la oportunidad en que nos visitó el gobernador de Omar Perotti pudo interiorizarse sobre la técnica que aplicamos y decidió efectivizar la compra de los insumos necesarios para procesar las muestras, no sólo las que hacemos para nuestro hospital, sino también para otros hospitales de la zona, y centro de salud de la región. En este momento recibimos muestras del Provincial de Rosario, del Centro de Salud de Oliveros, del Hospital Samco de Armstrong, del Hospital Samco de Las Rosas, del Hospital de Cañada de Gómez, entre otros efectores de la zona que necesitan hacer diagnósticos de Covid”.