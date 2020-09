Crudo testimonio de mujer que enviudó por el covid-19: "El virus le destrozó los pulmones"

Fuente: rosario3.com

La médica Sylvia Brunoldi contó la experiencia que atravesó como paciente con covid-19 y por perder a su esposo, quien no tenía ningún factor de riesgo, en manos del virus. "Puede resultar impredeciblemente fatal para cualquiera de nosotros", sostuvo.Una mujer que enviudó el pasado mes por el coronavirus brindó un durísimo y crudo testimonio este lunes durante el reporte nacional que dan las autoridades sanitarias nacionales. El hombre tenía 70 años, no tenía enfermedades previas y falleció el 24 de agosto por covid-19 tras permanecer internado 30 días. "El virus le destrozó los pulmones. Puede resultar impredeciblemente fatal para cualquiera de nosotros", expresó Sylvia Brunoldi, quien es médica.Brunoldi acompañó a la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti durante el reporte matutino por coronavirus. "No estoy como médica ni dirigente política, si no como viuda de Julio Granado, fallecido el 24 de agosto por covid tras 30 días de internación. Fue una situación inesperada. Todos los días esperábamos el parte, una noticia alentadora. Desde la muerte de mi esposo me resisto a escuchar las cifras de la pandemia como un número. Tienen rostro, nombre, una vida truncada y una familia destrozada", expresó."La muerte de un ser querido es irreversible. La podemos prevenir con responsabilidad, empatía, solidaridad y amor. También quiero aprovechar para apelar a las autoridades y al personal de la salud con las visitas a los pacientes con covid en sus últimos días. No es necesario que explique lo triste que es la muerte en soledad. Pónganlo en práctica y faciliten la llegada a tiempo", sostuvo.Sylvia comentó que en el caso de su familia ella se contagió de coronavirus, al igual que su esposo. "Lo cursé con síntomas leves. Mi esposo no tenía factores de riesgo. El virus le destrozó los pulmones. Su madre no se contagió gracias a dios", señaló."El virus no discrimina. Puede resultar impredeciblemente fatal para cualquiera de nosotros. El «A mí no me va a tocar en esta pandemia» no es una certeza. Estoy acá para apelar encarecidamente a la responsabilidad, solidaridad, empatía de cada uno de nosotros y de la sociedad para colaborar en el aislamiento, y en comprometernos en el cuidado propio y del prójimo", añadió."En los números fríos hay seres humanos que cumplen una función en la sociedad, incluidos los profesionales de la salud, que se están contagiando y muriendo", concluyó.