Plan Detectar: Provincia y Nación suman esfuerzos para la detección precoz de positivos en el territorio





Presente en el operativo, el gobernador Omar Perotti remarcó que es “clave testear; estar cada vez más cerca para identificar a personas con síntomas”.El gobernador Omar Perotti, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin; la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano; y la subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Judit Díaz Bazán; recorrieron este jueves un nuevo operativo Detectar, que se llevó a cabo en barrio La Cerámica, en la ciudad de del sur santafesino.“Consideramos clave la detección precoz, rápida, y testear mucho; estar cada vez más cerca para identificar aquellas personas con síntomas”, señaló el mandatario, al tiempo que anticipó que “estas recorridas que se están haciendo van a seguir, porque va a haber otro equipo que recorrerá la zona sur de la provincia, sumando a lo que ya estamos haciendo es esos lugares”.“El esfuerzo que se les pide, se acompaña de esta manera desde el Estado provincial, nacional y municipal, poniéndonos lo más cerca de la gente que pueda tener hoy algún síntoma”, señaló el titular de la Casa Gris.Y destacó la importancia de la conducta de cada uno de los santafesinos y santafesinas: “Quien fue hisopado, o quien tiene alguien que fue hisopado a la par, debe comportarse como si fuese positivo; eso nos va a ayudar mucho, porque si alguien no se mueve, no está contagiando a otra persona”.Además, anticipó que la merma en la circulación de personas “permite optimizar el funcionamiento de hospitales”, y recordó que el gobierno nacional ha puesto a disposición respiradores para el sector privado que se estregarán en comodato para elevar el número de asistencia. “Más de 60 camas en el sector privado se van a poder ampliar de esta manera”, pronosticó.Y sumó: “Sabemos que contamos con ustedes; tenemos que convivir con este virus que nos va a llevar un tiempo más todavía, vacuna de por medio, para que podamos tener una vida en la que los cuidados pasen a ser un recuerdo. Mientras tanto, los cuidados son fundamentales: mantener el distanciamiento, el uso del barbijo, el agua y el jabón en nuestras manos; allí está el secreto del mayor aporte que cada uno de ustedes está haciendo”.“Con ese cuidado, con ese distanciamiento, vamos a ir retomando otra vez actividades, siempre dentro de lo posible, para garantizar que el sistema de salud pueda estar cuidándolos. Este es el objetivo, y por eso agradecemos nuevamente el esfuerzo de todos ustedes”, concluyó.COMPROMISO CIUDADANOPor su parte, Díaz Bazán destacó que la presencia de Nación es para acompañar a Santa Fe y “fortalecer el trabajo” con el municipio. En ese sentido, indicó: “Necesitamos estar cerca de la gente para justamente recordarles que nosotros podemos preparar camas, respiradores y ambulancias, pero necesitamos el compromiso que tiene que ver con no moverse”.Para cerrar, la funcionaria resaltó: “Venimos a pedirles que redoblen el esfuerzo, para eso estamos acá; estás medidas que definen el gobernador y el presidente Alberto Fernández no son fáciles, pero nosotros tenemos que estar desde Salud dándole sentido por qué tiene sentido hacer todo esto”.PLAN DETECTAREl operativo Detectar tiene por finalidad identificar personas con Coronavirus, y de esta forma mitigar la contagiosidad del Covid-19. A la fecha ya se hicieron operativos en diferentes ciudades de la provincia, en espacios con gran concentración de personas, y en accesos limítrofes con otras provincias.