Al final, la Provincia comprará pistolas taser para la Policía santafesina

El gobierno provincial tiene previsto "ahora y a futuro" adquirir Tasers. En febrero pasado lo habían descartado al considerarlas "armas muy discutidas"Al final, el gobierno santafesino comprará pistolas taser. En febrero pasado lo había descartado . El crimen del policía Juan Roldán reflotó el debate por el uso de esta arma de letalidad atenuada, que en su momento trajeron polémica cuando las compró la entonces ministra de Seguridad nacional Patricia Bulrrich durante la gestión de Mauricio Macri. Ahora la actual ministra Sabina Frederic habilitó a usarlas a un grupo de elite de la Federal.Consultado por Radio 2, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Germán Montenegro, confirmó que la Provincia tiene prevista, “ahora y a futuro”, la adquisición de pistolas taser entre otros equipamiento policial.“Ese tipo de equipamiento de letalidad atenuada se utiliza mucho en zonas comerciales donde el delito no es muy violento –explicó Montenegro–. Es una herramienta que le da al policía mayor amplitud para operatividad”. Las taser inmovilizan al potencial agresor con una pequeña descarga eléctrica.En febrero pasado, sin embargo, la cartera de Marcelo Sain había desechado el uso de las pistolas taser. En su momento, el propio Montenegro había explicado que no las iban a impulsar “porque es un arma muy discutida”. En cambio, en ese entonces el ministerio comenzó a explorar otro tipo de equipos de letalidad atenuada como las bolas wrap, mejor conocidas como “boleadoras modernas” que “ata mecánicamente a las personas y las inmoviliza” . No obstante, Sain había advertido en marzo que no se había iniciado ninguna tratativa para comprarlas. Tras el crimen del policía Roldán en pleno Palermo , se reflotó el debate por este tipo de arma ya que muchos consideraron que su uso podría haber evitado la muerte del inspector de la Policía Montada y la de su victimario. Roldán fue acuchillado el lunes por la tarde por un hombre durante un brote psiquiátrico cuando intentó intervenir en su episodio. Le disparó para defenderse y ambos murieron. El presidente Alberto Fernández decretó el martes pasad. como duelo nacional.