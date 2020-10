Coronavirus: piden la vuelta de la actividad física de niños de entre 6 y 12 años

Fuente: rosario3.com





Se trata de un proyecto legislativo que solicita que se reabran espacios de socialización y aprendizaje que “propendan al resguardo de su salud física y mental”Desde el bloque Somos Vida y Familia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, el legislador Walter Ghione, impulsó un proyecto para que los niños de entre 6 y 12 años, puedan hacer actividad física. El objetivo, según explicó es que los chicos puedan recuperar espacios de socialización y aprendizaje que propendan al resguardo de su salud física y mental.De acuerdo a lo que explicó, ante la situación que se repite en muchos hogares en los que l os niños y niñas empiezan a presentar síntomas debido al encierro, decidió promover el regreso a la actividad física con protocolos.“Desde que comenzó la cuarentena y entre sus diferentes fases, a la fecha llevamos casi 200 días donde la sociedad no puede disponer de muchas de sus libertades individuales. Esto impacta también en los chicos que fueron y son los grandes ausentes en los anuncios de las autoridades“, sostiene Ghione en el proyecto.“La Academia Alemana de Medicina Pediátrica y Adolescente (DAKJ) en un comunicado dispuso que “El cierre abrupto de las instalaciones educativas y las semanas sin contacto con amigos y educadores significan una pérdida incomprensible y posiblemente traumática de importantes figuras de apego”. Esta misma entidad advierte que en los procesos de tomas de decisiones, los niños y adolescentes no han sido tratados como personas con los mismos derechos sino como potenciales portadores del virus”, añade la iniciativa y agrega: “Esta situación de aislamiento o distanciamiento social ha generado que niños, adolescentes y jóvenes hayan reducido drásticamente el tiempo que invertía en correr, caminar y disfrutar de cualquier deporte”.Y continúa: “Este cambio forzado de hábitos no solo trae las consecuencias psicológicas mencionadas anteriormente sino que incluso puede conllevar efectos negativos sobre la salud física de los niños ya que aumenta el sedentarismo que es un factor de riesgo para el sobrepeso e incluso la pérdida de las capacidades aeróbicas del menor, que se expresa muchas veces en términos de fatiga o decaimiento general.Es por ello que desde nuestro lugar de legisladores, y sin perder de vista la situación epidemiológica de gravedad que atraviesa nuestra provincia solicitamos al Poder Ejecutivo que arbitre los medios y disponga los protocolos necesarios para que los menores de entre 6 y 12 años puedan retomar actividades deportivas que les permitan socializar y conseguir esos espacios de juego y aprendizajes al aire libre, tan ansiados y que tantos beneficios llevan a su salud física y mental”.