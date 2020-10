LA PROVINCIA HABILITÓ LA PESCA Y LAS ACTIVIDADES NÁUTICAS RECREATIVAS

A partir de este sábado, en las localidades de los departamentos Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos.A través del decreto N° 1186, el gobierno provincial habilitó la pesca y las actividades náuticas recreativas desde las 0 horas de este sábado en las localidades de los departamentos Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos; que se encuentra en aislamiento social, preventivo y obligatoria de acuerdo a lo que establece el gobierno nacional.La norma permite la pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados y la navegación recreativa; en ambos casos, con un 50 % de la capacidad del transporte o menor de no garantizarse el distanciamiento social.Asimismo, habilita "las actividades de los clubes deportivos vinculados a las actividades" mencionadas anteriormente; y de "guarderías nauticas, a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones; previa presentación de los protocolos sanitarios correspondientes ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social".En todos los casos, las actividades podrán realizarse de 7 a 19 horas; y no podrán "significar la actividad grupal de varias embarcaciones o reuniones sociales, en las mismas, las que continúan suspendidas incluso al aire libre".Por último, el decreto establece que quienes realicen estas actividades "no deberán trasladarse a más de treinta kilómetros de su lugar de residencia habitual; debiendo tramitar, si ese fuera el caso, el Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19"; a excepción de los "desplazamientos entre las localidades comprendidas en los aglomerados urbanos Gran Rosario y Gran Santa Fe".