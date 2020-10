Perotti destacó el compromiso de la provincia de Santa Fe y de sus instituciones para que se realice la obra del dragado de la hidrovía





Lo hizo durante la apertura del XIV Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. “Es la obra federal de mayor impacto en los últimos 30 años en la República Argentina”, resaltó.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este lunes a través de una teleconferencia del acto de apertura del XIV Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF), organizado por el Instituto de Desarrollo Regional Rosario (IDR) en la Bolsa de Comercio de Rosario.De la actividad tomaron parte también el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini; y el director de IDR y promotor de EATF, Juan Carlos Venesia.En su discurso, el primer mandatario santafesino destacó “el permanente rol de Santa Fe en la posibilidad de que el dragado de la hidrovía se haga realidad”, así como “el compromiso de cada una de sus instituciones en forma permanente y en particular desde los inicios de los años ‘90, con los gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid y con la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe se le dio un impulso muy fuerte a esta obra. Y todos los que continuaron después acompañando el desarrollo y el sostenimiento de la misma”, a la que calificó como “la obra federal de mayor impacto en los últimos 30 años en la República Argentina”.“Por eso destacamos la realización de este tipo de encuentros -continuó Perotti-, y la alternativa del Acuerdo Federal, el Consejo Federal constituido con sede en Rosario, que sea un ámbito en el que todos podamos estar participando: instituciones, universidades, tratando de construir allí un escenario donde se discutan las políticas públicas de logística para el desarrollo del país, que a partir de ahí se puedan fijar verdaderas políticas de Estado, que den un fuerte contenido federal, potenciando la expresión más genuina de producción de cada una de las provincias, y en particular de Santa Fe”.Sobre el final de su exposición, el gobernador aseguró que “queremos al mejor operador a cargo de la hidrovía. Alguien que no solamente haga el trabajo de la mejor manera, garantizando el alto piso que tenemos en funcionamiento, mejorándolo, sino también acercándonos a las redes internacionales del comercio, tanto para el sector agroindustrial, el granario, el complejo oleaginoso, como para toda la carga de contenedores que la industria santafesina pueda exportar al mundo”, concluyó.