EL GOBIERNO PROVINCIAL LANZA LA CAMPAÑA “UNA PRUEBA POR LA VIDA”

Con el objetivo de prevenir y detectar el VIH se realizarán desde mañana, testeos gratuitos y confidenciales en diferentes puntos de la provincia ya que actualmente, se estima que, más de 4000 personas no saben qué son portadores de la enfermedad.En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1ro de diciembre, el gobierno de la provincia, a través del programa VIH,TBC y ETS del Ministerio de Salud, lanza la campaña “Una Prueba por la Vida”, que coordinará acciones para concientizar, prevenir y detectar esta enfermedad.El 1 de diciembre es instituido por la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en la ciudad de Londres en enero de 1988, por ello la fecha se conmemora a nivel mundial y es la Organización Mundial de la Salud quien establece el lema de cada año. En el 2020 es: “Solidaridad Mundial, responsabilidad compartida”.El jefe del programa VIH, TBC y ETS, Gerardo Perafan, destacó la coordinación y las acciones que se van a desarrollar, ya que “la provincia definió un operativo que se extenderá a lo largo del territorio para realizar testeos rápidos. En algunas localidades se establecerán en forma permanente”, anticipó.“Esta es una política sanitaria para bajar el número de personas que se contagian de VIH y mejorar la calidad de vida de aquellas que conviven con la enfermedad”, señaló el funcionario e hizo especial énfasis en que se trata de un “test rápido, gratuito, anónimo y confidencial”.VIH en números“La pandemia trajo algunas situaciones alentadoras ya que pudimos comenzar 168 tratamientos nuevos”, destacó Gerardo Perafan. Sin embargo la idea de instalar puestos fijos para testeos rápidos se basa en la estrategia para bajar la estadística de contagios, “se estima que 12 mil personas en la provincia tienen VIH pero, de ellas 4500 no saben que poseen este virus”, expresó.Desde el programa provincial de VIH se otorga tratamiento al 65% de las personas, el 35% restante accede a la cobertura mediante obras sociales o prepaga.Testeos provinciales“Este 1 de diciembre comenzamos con esta campaña de test gratuitos y confidenciales que en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, se realizarán primero en el hospital Sayago, luego con un trabajo en conjunto con la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y la semana que viene en el Cemafe”, aseguró y agregó que también “podrán tomarse las muestras en Villa Constitución, Rafaela, Pérez y Puerto General San Martín y Roldan entre otros”.Por último, Gerardo Perafan remarcó que “el objetivo es establecer sucesivamente distintos Centros de Testeo a lo largo de la provincia porque, las personas cuyo resultado es positivo, si realiza el tratamiento, tiene carga viral no detectable y no transmite el virus”.Dónde realizar el test>> Ciudad de Santa Fe: Del 1 de diciembre al 3, de 8 a 13 horas, en el Hospital Sayago. La segunda y tercera semana de diciembre en el Cemafe, efector que sumará al testeo para HIV, aumentando la cantidad de tomas de muestras. Capacitarán a personal.>> Rosario: 1 de diciembre, de 9 a 16 horas, en el parque Independencia y en la plaza Montenegro.>> Villa Constitución: 1 de diciembre, de 9 a 12 horas, en la plaza Central.>> Pérez: 1 de diciembre, de 10 a 13 horas, en la plaza 25 de Mayo y en Cabin 9.>> Rafaela: el 1 de diciembre de 9:30 a 11:30 horas, en el Centro de salud 1; y el miércoles en el mismo horario, en el Centro de salud 11.A partir del jueves, el Hospital Jaime Ferré contará con testeo rápido HIV, de lunes a jueves de 11 a 12 horas. Todas aquellas personas que deseen realizar el test podrán acercarse al consultorio de Infectología del hospital, sin turno previo.>> Puerto General San Martín: en la Posta sanitaria en Plaza San Martín, San Martín y Mendoza.