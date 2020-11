PEROTTI ENCABEZÓ LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL NUEVO HOSPITAL DE RAFAELA

"En 6 meses hemos invertido más de $50 millones, y ahora vamos a sumar la continuidad del nuevo hospital, porque es una decisión política finalizarlo lo antes posible", destacó el gobernador. El presupuesto oficial de la obra es $288 millones.El gobernador Omar Perotti encabezó este viernes la apertura de sobres con las ofertas para la construcción de las obras de arquitectura e instalaciones interior y cerramiento del nuevo hospital de la ciudad de Rafaela. Dicha obra está presupuestada en $288 millones y para la misma se presentaron once empresas oferentes.Acompañaron al primer mandatario provincial, el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto; la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia y el director del hospital, Dr. Diego Lanzotti.En la oportunidad, Perotti destacó que "en 6 meses hemos invertido lo que en muchísimos años no tuvo nuestro hospital”, y destacó la inversión de “más de $50 millones y ahora vamos a sumar la continuidad del nuevo hospital en una de las primeras etapas y las sucesivas, porque es una decisión política tomada de finalizarlo lo antes posible".En este sentido, precisó que "administrar de la mejor manera es lo que nos permite tener los recursos para hacer estas licitaciones, para estar hoy en obras en todo el territorio provincial; y vamos a seguir porque los recursos se han destinado y cada uno que empieza una obra tiene la certeza de que ahora los recursos están; porque hemos generado una buena administración que lo permite".Con respecto a los aportes realizados al sistema de salud de Rafaela, el gobernador precisó que al inicio de la pandemia "los datos no eran alentadores, teníamos 5 respiradores y 5 camas; y hoy tenemos la posibilidad de tener en marcha hasta 37".En este sentido, reiteró que "esta situación no solamente se daba acá, se daba en la provincia, donde sumados el sector público y privado, no llegábamos a las 500 camas; y el dato más preocupante en ese momento era que en los últimos 5 años habían colapsado las camas críticas con las enfermedades tradicionales de los inviernos".El gobernador resaltó que "en la provincia de Santa Fe todos los esfuerzos se han puesto para que cada uno de nuestros habitantes tenga la posibilidad de un buen tratamiento, de una cama para su atención; y esto se ha conseguido".Al respecto, indicó que "con la visión de que nuestro sistema de salud se pueda sobreponer al Covid y toda esta infraestructura y equipamiento nos deje un sistema realmente integrado con mucha más presencia en el interior, donde se invirtió muy poco en equipamiento", en los últimos años.Por último, resaltó que los estados "nacional, provincial y municipal, los recursos e infraestructura, el equipamiento y la atención del sistema de salud, se han desplegado al máximo; la otra parte la ponemos cada uno de nosotros, con nuestra conducta y cuidados. En esta nueva modalidades de convivencia, el comportamiento nuestro es clave, cuidarnos y cuidar al otro", concluyó Perotti.Previamente, el intendente local, Luis Castellano, sostuvo que “esta obra implica pensar en el mediano plazo y tiene una dimensión estratégica y un futuro enormes. Es un proyecto que nos permite afirmar que elegimos bien los terrenos para desarrollarlo, en el lugar más demandante de la salud pública. Necesitamos un hospital para los próximos cien años, como fue pensado el Jaime Ferré”, concluyó Castellano.A su turno, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que esta "obra va a ayudar a recomponer de a poco a esta pandemia que lleva mucho tiempo transitando nuestro país y el mundo; y una estructura como este hospital, en esta región, donde hemos estado trabajando arduamente porque el número de casos ha puesto en estrés al sistema sanitario de la región. Esta obra demuestra que la salud sigue siendo prioridad de las políticas de gobierno".En tanto, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, explicó que “esta apertura de sobres corresponde a una primera etapa de la estructura de hormigón armado que tiene 20.000 metros cuadrados. Previo a la pandemia se iniciaron los trabajos correspondientes al nexo cloacal del hospital, que están en un 85% de avance, obra que va a servir para brindar el servicio a todo el barrio. Esto es básico porque, sin esta obra que realizan la provincia y Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) no podríamos tener el hospital”, señaló.Para la ejecución de los trabajos se presentaron 11 empresas. La primera oferta fue de Cocyar SA, que cotizó por $ 269.528.792,61; la segunda fue de la UT conformada por Sol Constructora SA y Werk Constructora SRL, por $ 326.999.833,39; la tercera de Mundo Construcciones SA, por $ 284.179.465,45; la cuarta de Dinale SA, por $ 259.917.000; la quinta de Riva SA, por $ 272.700.000; la sexta de Coemyc SA, por $ 295.320.106,55; la séptima de Pecam SA, por $ 272.483.933,14; la octava de Edeca SA, por $ 284.517.258,11; la novena de Tecsa SA, por $ 279.970.517,67; la décima de Depaoli & Trosce Constructora SRL, por $262.579.467,90; y la última correspondió a la firma Dyscon SA; que presupuestó por $ 295.00.057,58.LA OBRALa presente etapa de 1729 metros cuadrados comprende la construcción de arquitectura e instalaciones interiores y los cerramientos, para el bloque A del edificio “Hospital Rafaela” (bulevar Lehmann y calle Frondizi).El proyecto contempla en la planta baja del bloque A el sector de la guardia y un bloque para internación de pacientes COVID 19; y se proyectaron los ingresos, egresos y movimientos de pacientes y personal con circulaciones diferenciadas y áreas de desinfección para evitar contagios. En esta etapa se ejecutará completo el Bloque A.