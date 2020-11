PEROTTI: “SOMOS LA PROVINCIA QUE HA MANTENIDO EL MAYOR NIVEL DE ACTIVIDAD DE ARGENTINA”

Estuvo acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano y el ministro de Economía, Walter Agosto.





El gobernador encabezó un nuevo encuentro de la mesa de trabajo para la emergencia, integrada por sectores productivos, sociales, educativos y del trabajo de la provincia.El gobernador Omar Perotti encabezó este martes un nuevo encuentro de la mesa de trabajo para la emergencia, integrada por sectores productivos, sociales, educativos y del trabajo. Estuvo acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano y el ministro de Economía, Walter Agosto.En la oportunidad, Perotti agradeció “las opiniones y sugerencias que en los días intermedios que vamos teniendo entre cada una de las reuniones nos hacen llegar, es muy útil” consideró.“Santa Fe tiene una clara definición tomada con respecto a la actividad, somos la provincia que mantuvo el mayor nivel de actividad de Argentina. No nos queda ningún sector vinculado al sistema industrial sin funcionar, están todos funcionando, incluso cada una de las industrias tiene muy claro la aplicación de protocolos y turnos”, resaltó el gobernador de la provincia.Asimismo, Perotti reconoció que “la lógica diría que los jóvenes, que tienen menos posibilidad de contagio, tienen que sostener el sistema laboral y allí no están los contagios. Los contagios no se han dado en la actividad laboral, se han dado en los encuentros sociales, se han dado fuera”.“Si estamos con estos indicadores y haciendo este esfuerzo, manteniendo este nivel de actividad, tenemos que construir que esta curva entre a bajar. Vamos a seguir testeando. Queremos seguir con el nivel de actividad, teniendo la recuperación plena del mayor nivel de actividad posible de cada una de nuestras empresas”, concluyó el gobernador.PRESUPUESTO ANUAL DE LA PROVINCIAPor su parte, el ministro de Economía, Walter Agosto, explicó los lineamientos del presupuesto anual 2021 presentado a la Legislatura.“La política tributaria se establece sobre tres pilares: el sostenimiento de la estabilidad tributaria, promoción de algunos sectores productivos, como actividades relacionadas a la economía del conocimiento; y un régimen de regularización impositiva inteligente que entienda las dificultades que han tenido los contribuyentes a lo largo de este año”, expresó el ministro de Economía provincial.Agosto añadió que “se trata de una ley que está tratando de contemplar que la presión tributaria en el año 2021 sea menor que la dispuesta para el año que trascurre”.“Un elemento distintivo del presupuesto es que por primera vez en la provincia de Santa Fe hemos iniciado un capítulo de formulación del presupuesto con perspectiva de género, en fortalecer el análisis presupuestario a través de la clasificación programática. En este caso se incorporan 13 programas con perspectiva de género, transversales y que están en distintas jurisdicciones”, concluyó Agosto.RESULTADO INTERANUAL POSITIVO DE LA INDUSTRIAEn ese marco, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento, destacó el trabajo conjunto que vienen realizando con el gobierno provincial.“Después de 4 o 5 años hay un 60 por ciento de la rama industrial que registró un resultado interanual positivo, tanto en producción como en ventas. Esto es lo que nosotros venimos registrando en nuestros estudios mensuales. Desde mayo a la fecha tenemos mínimamente un crecimiento. Esto habla del trabajo que venimos haciendo en conjunto con provincia y Nación”, señaló Sarmiento.“Transitamos el trabajo y la producción en la emergencia sanitaria. Pensando en la pospandemia, la realidad nos indica que debemos abordar todos estos temas conviviendo con la pandemia que va a seguir. Eso exige un diálogo muy fuerte e institucionalidad. Entendemos los reclamos sectoriales pero consideramos que deben ser dirimidas dentro de los canales institucionales”, finalizó Sarmiento.SITUACIÓN SANITARIAPor su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, describió la situación actual de la pandemia en la provincia “Ya llegamos a los casi 120 mil casos en la provincia de Santa Fe. Si miramos los casos informados diariamente hablaríamos de una pequeña disminución pero somos muy prudentes al respecto”, comenzó diciendo la ministra.“Esto es interesante verlo porque hay que visualizarlo cada 100 mil habitantes, porque con eso hacemos las comparaciones. Son 3.400 cada 100 mil habitantes. Queremos que sepan que se recuperaron 106 mil personas, prácticamente el 90 por ciento de los casos se está recuperando. Ninguno de los pacientes ha tenido problemas en acceder al sistema de salud. Es interesante la articulación público-privada que está funcionando muy bien”. Hoy estamos en un 80/82 por ciento de ocupación de camas”, concluyó Martorano.