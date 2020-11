Volvieron los vuelos de cabotaje al Aeropuerto Rosario tras la habilitación de Nación y provincia







Finalmente, en relación a los protocolos indicó que la carga es fumigada y el personal que manipula la misma cuenta con todos los cuidamos necesarios.



PROTOCOLOS



El AIR implementó medidas de bioseguridad para elevar los niveles de protección y prevención del Covid-19. Sólo ingresan al aeropuerto las personas con ticket de vuelo y con la declaración jurada de salud que se tramita en las aplicaciones Covid-19 de la provincia de Santa Fe (https://www.santafe.gob.ar/ms/covid19/aplicacion-movil-covid-19-provincia-de-santa-fe) o Cuidar de www.argentina.gob.ar.



Hay un único ingreso, por la puerta central del AIR, donde se realiza la sanitización de calzado y el control de temperatura. Durante toda la estadía es obligatorio el correcto uso del cubreboca, respetar la distancia física de 2 metros señalada en todos los espacios de la terminal, e higienizar frecuentemente las manos.



Todas las medidas sanitarias están acordes al Protocolo Covid-19 aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, y los pasajeros encontrarán la señalética correspondiente que le indicará como proceder para que la experiencia de volar comience y se desarrolle de manera segura.



REQUISITOS Y CONDICIONES PARA VOLAR



El gobernador Omar Perotti mediante la nota Nº 170 de fecha 26 de octubre de 2020 detalló los requisitos y condiciones para volar desde y hacia la provincia. La nota señala lo siguiente:



1- Se autoriza a viajar a la Provincia de Santa Fe a Personal esencial y personas que deban realizar tratamientos médicos.



2- Presentar Certificado Único Habilitante Para Circulación - Emergencia COVID-19.



3- Exhibir DD JJ sobre estado de salud (DJES) de la App de la Provincia de Santa Fe e información del viaje interprovincial.



4- El Personal esencial o personas que deban realizar tratamientos médicos, podrán ingresar al territorio de la provincia por 72 horas. Estarán eximidos de realizar cuarentena, pero no podrán sociabilizar. Se deja expresamente aclarado que en el caso de que la estadía se prolongue por más de 72 horas, y previo al reinicio de su actividad, deberán cumplimentar una cuarentena de 14 días.



5- Se autoriza a viajar a toda persona residente, no exceptuada, no esencial, que se encuentre en otra provincia u otro país, y desee regresar a su lugar de residencia. La misma deberá realizar cuarentena obligatoria.



Bajo estrictos protocolos sanitarios, la empresa Aerolíneas Argentinas conectó la ciudad de Rosario con Buenos Aires.El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) retomó la actividad aerocomercial tras las habilitaciones del Ministerio de Transporte Nacional y del gobierno de la provincia de Santa Fe. De esta manera, con el vuelo 2720 de Aerolíneas Argentinas, este lunes retornaron los vuelos de cabotaje a la terminal aérea, conectando la ciudad de Rosario con Buenos Aires.El presidente del directorio del AIR, Eduardo Romagnoli, y la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, recibieron la aeronave proveniente del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con pasajeros(as) y carga regional.“Estos son vuelos comerciales que están permitidos solamente para personal esencial y personas con tratamiento médico; no son vuelos turísticos” señaló el directivo, y recordó “únicamente las personas con ticket de vuelo podrán ingresar al aeropuerto, y deberán cumplir con un estricto protocolo sanitario y de control. Es por eso que le sugerimos a las personas que lleguen con tiempo suficiente y con toda la documentación pertinente”.Por su parte, Martorano indicó que “estamos nuevamente acompañando el trabajo de nuestro aeropuerto; estuvimos cuando comenzó el diseño de los protocolos y les puedo garantizar que se han cumplido exitosamente. Podemos estar orgullosos de este trabajo, ya que los protocolos diseñados aquí se han tomado como modelo a nivel nacional”.De la actividad participaron el secretario de Turismo provincial, Alejandro Grandinetti; el secretario de Deporte y Turismo de Rosario, Adrián Ghiglione; y la subsecretaria de turismo local, Alejandra Matheus, entre otros.PRODUCCIÓN SANTAFESINA“El mismo vuelo que lleva pasajeros, en la bodega lleva carga aérea, y estamos muy contentos, ya que vuelve a despegar la producción santafesina” señaló el responsable de una de las empresas que opera el transporte de carga. Y sumó: “Hoy estamos enviando productos cárnicos, lentes, insumos médicos y de laboratorio a Neuquén y a Posadas”.