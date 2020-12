Coronavirus en Rosario: niños y niñas vuelven a las aulas y a las salitas, pero sobre todo a los patios

El regreso de la actividad presencial este martes al colegio Lasalle. (Alan Monzón/Rosario3)

El día tan esperado llegó. Muchos padres, alumnos y alumnas y docentes ansiaban encontrarse en las aulas y a partir de este martes 1 de diciembre, en el final del año, pueden hacer su anhelo realidad tanto en escuelas como en jardines de infantes, después de 9 meses de inactividad.Este martes 1 de diciembre, los maestros que se desempeñan en las escuelas privadas vuelven a las aulas, también una decena de escuelas públicas a pesar del paro de Amsafe. Sin embargo, desde Sadop advirtieron que no se trata de un regreso a clases presenciales sino una forma de despedir el año que tiene el Ministerio de Educación, con encuentros breves y reducidos en cantidad de alumnos y alumnas. El secretario general, Martín Lucero, consideró que menos de la mitad de los colegios privados se reactivan hoy y remarcó que aún hay establecimientos que no presentaron el protocolo reglamentario ante el Ministerio de Trabajo. Esta instancia podría retrasar la convocatoria de los directivos que deben contar con el aval ministerial para abrir las puertas de los establecimientos.Desde Antes de Salir (El Tres) mostraron cómo era el ingreso de alumnos y alumnas de 4°, 5° y 6° del Colegio Lasalle, en Mendoza al 400. Los niños y niñas debían limpiar sus suelas en recipientes con cloro, se les tomaba la temperatura y se los rociaba con alcohol. Dos horas después, deberán dejar el establecimiento para darle lugar a alumnos y alumnas de 1°, 2° y 3° grados. En tanto, en bulevar Oroño se percibía el movimiento de chicos y padres a punto de ingresar a los establecimientos educativos emplazados en esa calle, a partir de las 9.“Van a empezar a darse algunos encuentros cortos, con menos de 8 alumnos. El Ministerio de Educación ha llamado a retomar el vínculo pedagógico, la idea es que los alumnos reciban un cuadernillo para el verano pero no sucederá en todas las escuelas”, destacó en Cada Día (El Tres).Lucero insistió en que no se trata de una forma presencial sino de una “vinculación simbólica, una experiencia que quizás sirva para el año que viene” y recordó que los chicos asistirán en grupos de 8 a buscar un cuadernillo de actividades para el verano. La asistencia no es obligatoria y cada institución se adaptará individualmente a la instancia que, de acuerdo a lo que está plasmado en el decreto provincial, apunta a fortalecer el vínculo alimentado durante el año de forma digital.En tanto, también regresan a la actividad los jardines particulares . Mayra Williams, de la Asociación de Jardines de Infantes Particulares de Rosario, celebró la posibilidad de recibir a niños y niñas desde hoy, en diálogo con Radiópolis (Radio 2). “Estamos llenos de expectativas, con nervios y ganas, de tener a los niños otra vez, vamos a estar muy atentas, vamos a poder”, se entusiasmó. Luego recordó que el protocolo exigido determina burbujas de niños entre 6 y 10 con la misma maestra o maestro, con lavado de manos constante, barbijo y alcohol en gel.“Podemos remontar, fueron meses difíciles. Abrimos con jardín de verano, con menos matrícula”, manifestó y confió en que los padres se sumen a este regreso a las salitas, en este caso.