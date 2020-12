El laboratorio de la vacuna Sputnik V adelantó que "no hay efectos colaterales algunos" en mayores de 60 años

Fuente: minutouno.com





El centro Gamaleya informó que "no hay efectos colaterales" en los estudios realizados a ancianos. Los resultados oficiales se darán a conocer próximamenteEl Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya informó este viernes que no se detectaron reacciones adversas en los estudios realizados de la vacuna Sputnik V sobre la población de adultos mayores de 60 años.“Próximamente se darán a conocer los resultados de los estudios en ancianos, no hay efectos colaterales algunos”, confirmó a la agencia Sputnik Alexandr Guintsburg, el director del laboratorio que desarrolló el fármaco. El fármaco llegó el jueves al país -300 mil dosis- en el vuelo AR1061 de Aerolíneas Argentinas , proveniente de Moscú, para comenzar a ser distribuidas en todas las provincias y dar inicio a la mayor campaña de inoculación en el país.El 11 de agosto pasado Rusia registró la primera vacuna contra la Covid-19, que se produce en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.Hasta el momento, se había constatado que los datos de la tercera fase de ensayos clínicos de la Sputnik V mostraban una eficacia de más del 90%, pero solo para las personas entre 18 y 59 años de edad.El miércoles pasado la ANMAT aprobó en un trámite de emergencia la vacuna rusa Sputnik V para que se utilice en nuestro país. Se “ha recibido de manera secuencial la información correspondiente (...) en relación al cumplimiento de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, así como su certificación en el país de origen y cumplimiento de los estándares de calidad", señala el documento.Sobre la falta de resultados concluyentes de fase 3 publicados por medio de evaluación de pares, un requisito que otorga confiabilidad y transparencia a la vacuna, sostiene que "la información disponible en el corte preliminar muestra seguridad y una eficacia en un rango mayor al aceptable". Y recalcan que "no se han presentados eventos adversos graves, ni falta o menor efectividad en los diferentes grupos etarios para los cuales está indicada actualmente”.Ese es el mismo argumento que desde el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya se reafirmó hoy a través de declaraciones de Gintsburg, quien sostuvo que los especialistas tampoco han detectado nuevos efectos secundarios en los ancianos que han sido vacunados con Sputnik V.La Sputnik V, dijo el científico ruso, mostró una eficacia del 91,4 % en el tercer y último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que "permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud".