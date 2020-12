Ignacio Procacitto supo pelear entre los diez primeros todo el fin de semana de Clase 2 en San Juan, y escaló en el cierre de torneo

TURISMO NACIONALConsistentes resultados en San JuanIgnacio Procacitto supo pelear entre los diez primeros todo el fin de semana de Clase 2 en San Juan, y escaló en el cierre de torneoIgnacio Procacitto desarrolló con muy buen nivel la última fecha doble del Turismo Nacional Clase 2, en el autódromo Villicum de San Juan. El representante de Las Rosas fue consistente durante todo el fin de semana con su Volkswagen Gol Trend, dando un firme paso hacia adelante.Desde el viernes cuando se disputaron los entrenamientos y pruebas de clasificación, Procacitto estuvo competitivo pero no se pudo aprovechar del todo a la hora de clasificar, quedando décimo en la séptima fecha y vigésimo en la octava. Trabajando siempre en pos de mejorar el chasis, se encontró un buen ritmo de carrera y se vería en los días siguientes tanto en las series como finales.El sábado una mala largada no le permitió ir para adelante, pero recuperó puestos para rescatar un séptimo lugar. Luego en la final progresó varias colocaciones para terminar noveno, cumpliendo el objetivo de estar entre los diez mejores del TN. El domingo, otra vez en la serie no hubo mucha fortuna, llegando undécimo, pero en la carrera final el rosense pasó muchos autos y aprovechó los inconvenientes ajenos para terminar octavo, y así sumar valiosos puntos para recuperar terreno en el campeonato.“El fin de semana fue con saldo positivo, porque las clasificaciones fueron muy buenas para el sábado y no tanto para el domingo. En la serie y final del sábado encontramos muy buen ritmo en ambas carreras, aunque hoy no fue tan así, creemos que por la goma y puesta a punta teniendo en cuenta eso. Estamos en carrera y debemos seguir trabajando para estar un poco más firmes e algunos sentidos, y creo que en conjunto podemos funcionar muy bien a partir de 2021”, comentó Ignacio Procacitto tras el buen fin de semana en San Juan.Cerrando un año difícil por todo lo extradeportivo que vivió el mundo, ‘Nachi’ Procacitto quedó con excelentes sensaciones porque luego del podio en Bahía Blanca y estos dos buenos resultados, se culminó en el puesto 14º a pesar de que faltó a dos de las ocho carreras por un inconveniente de salud. Procacitto demostró que está para cosas importantes en el TN, y junto a su estructura familiar seguirán dando pelea en 2021.