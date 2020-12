MARTORANO: “SANTA FE ESTARÁ PREPARADA PARA RECIBIR Y DISTRIBUIR LAS VACUNAS”

"Mantendremos encuentros con municipios y comunas para ajustar los detalles logísticos”, adelantó la ministra de Salud.





Aunque no fue establecida la fecha exacta de la llegada de las mismas al país, la provincia ya organiza la campaña de vacunación.La ministra de Salud, Sonia Martorano, aseguró que el gobierno provincial, junto con las autoridades nacionales, trabaja desde hace tiempo en la planificación estratégica y continua para la recepción, conservación, distribución y aplicación de la vacuna contra el coronavirus en el territorio santafesino.Si bien aún no se ha determinado el día exacto en el que las vacunas llegarán al país para iniciar la primera etapa de vacunación, las autoridades santafesinas y nacionales trabajan sin descanso en la organización de la logística a desarrollar.En ese marco, Martorano adelantó que “esta semana la provincia recibirá a funcionarios nacionales para continuar articulando, con los distintos estamentos del Estado, la logística para lleva a cabo la vacunación”.En ese sentido, la ministra indicó que “se trabajará con los gobiernos locales en un plan sinérgico que abarcará todo el territorio provincial. Por tal motivo, es muy importante la participación y compromiso de los municipios y comunas para que esta campaña sea exitosa. Luego de las reuniones con las autoridades nacionales, mantendremos los encuentros con las administraciones locales para ajustar los detalles logísticos”, explicó.“Será un desafío muy grande e inédito que requerirá un esfuerzo mayúsculo de todos y todas. Por eso, mientras trabajamos en la vigilancia, prevención y bloqueo de la circulación del coronavirus, y en la agenda no Covid de enfermedades estacionales y crónicas, nos ocupamos en estar preparados para iniciar la campaña de vacunación de la mejor forma posible”, concluyó la funcionaria.VACUNADORES VOLUNTARIOSAsimismo, desde el Ministerio de Salud de la provincia recordaron que hasta el 15 de diciembre continúa abierta la inscripción para vacunadores voluntarios, personas con o sin experiencia, mayores de 18 años, que sean personal y técnicos de salud y/o estudiantes vinculados a la salud.Los interesados podrán registrarse en el siguiente enlace