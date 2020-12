Perotti entregó una ambulancia en Cañada de Gómez y fondos de obras menores a localidades de la región





El gobernador recordó “la firme decisión del gobierno provincial de seguir mejorando el equipamiento y la infraestructura de salud”, además de trabajar para “recuperar los niveles de actividad económica y empleo”.El gobernador Omar Perotti entregó este lunes una ambulancia al Hospital Provincial “San José” de Cañada de Gómez, y aportes económicos por más de 11 millones de pesos a cuatro localidades de la región. Además, el mandatario recorrió la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en esa localidad del departamento Iriondo.Allí, el gobernador reafirmó “la decisión firme del gobierno provincial de seguir mejorando el equipamiento y la infraestructura de salud, poniendo la misma fuerza y atención en recuperar los niveles de actividad económica y empleo”.En sintonía, realizó un “reconocimiento a los trabajadores de la salud por todo el esfuerzo de estos meses, por ayudarnos a todos los santafesinos y santafesinos a tener la tranquilidad de ser atendidos”.“Estamos llegando al final de un año bravo, pero las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan”, señaló, y añadió: “Estamos poniendo lo mejor para, en primer lugar, garantizar la atención, y segundo, para que el mismo esfuerzo que pusimos en ese cuidado, ponerlo en la reconstrucción productiva de la provincia, y los pasos van en ese sentido y con señales positivas”.En este sentido, detalló que “ya son más de 6 meses consecutivos donde los indicadores industriales en la provincia vienen recuperándose, por arriba de la actividad pre pandemia, y eso habla a las claras de una provincia donde, con cuidados, nadie dejó de trabajar, o la gran parte no dejó de trabajar”.En otro tramo, el gobernador dijo que con el proceso de vacunación comienza “la batalla final”, pero se debe hacer “cuidándonos como hasta ahora; y no tirar por la borda un montón de cuidados que venimos teniendo”.Finalmente, evaluó que “se ha hecho un enorme esfuerzo en mejorar la infraestructura de salud en toda la provincia, lo edilicio, y fundamentalmente el equipamiento; hoy sumamos una unidad de traslado de un programa que va a incluir nuevas unidades para cada departamento. Se han usado como pocas veces, por lo cual renovar la flota es una de las necesidades”.Para cerrar, Perotti recordó que “cuando empezamos teníamos un número muy bajo de camas, estábamos, entre público y privado, cerca de 500, y Córdoba tenía 1.300. Hoy superamos las 1.100 y pudimos dar ese salto de más del 120 por ciento. En primer lugar, gracias a la gente que se cuidó y nos permitió prepararnos mejor, pero el aporte de la Nación fue clave; esos respiradores que nos dieron la posibilidad de atender este último pico, donde las camas libres se contaban con los dedos de una mano”.FONDOS DE OBRAS MENORESEn el acto, además de hacer efectiva la adjudicación de la ambulancia, el gobernador entregó fondos de Obras Menores a cuatro localidades. En el caso de Las Parejas, un total de 4.645.598,07 pesos para obras de desagües y cordón cuneta y la compra de tractor, chipeadora y motoniveladora. Para Correa fueron 1.708.778,70 pesos para pavimentación de calles y la compra de un camión. A Oliveros, 3.325.745,11 pesos para la adquisición de ambulancia, patrulla y camioneta. En tanto que a Pueblo Andino correspondieron 2.056.947,44 para la compra de un tractor.A su turno, la intendente de Cañada de Gómez, Stella Clerici, agradeció la visita del gobernador y dijo que, con aportes de la provincia, el hospital “está muy bien, adecuado para los tiempos que corren”. Además, destacó haber trabajado “en forma conjunta”, y sentenció: “Nos gusta gestionar con transparencia, con rendición de cuentas como corresponde”.Por su parte, el senador provincial Hugo Rassetto mencionó la labor de los Comité de Crisis departamentales, a los que describió como “una muestra ejemplar de que el todo es más que las partes”.RECORRIDA POR PLANTA DE ACAMas tarde, el gobernador y la comitiva recorrieron la Planta de Recupero de Residuos Plásticos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), junto a los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; además del secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli, y directivos de la firma.La empresa produce y distribuye fitosanitarios y silos bolsas y, al mismo tiempo, recupera los envases vacíos. “Lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto”, dijo Gonnet, y valoró “que los envases lleguen a este tipo de lugares y no queden dando vueltas o sean usados para otras cosas”.