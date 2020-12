Venado Tuerto recibió las primeras dosis de la vacuna Sputnik V

Poco después de las 9 de hoy en el marco de un importante operativo arribaron al Hospital Alejandro Gutiérrez las primeras 500 dosis de la vacuna de origen ruso Sputnik V. Fueron recibidas por el director de la Región de Salud, Pedro Bustos y el director del efector, Daniel Alzari. La vacunación comenzará mañana martes.Posteriormente, en conferencia de prensa realizada en la puerta del Hospital, Alzari destacó que las 500 dosis del componente 1 serán inoculadas en agentes sanitarios de las áreas críticas de efectores público y privados. Estos son: trabajadores del área de terapia intensiva, personal del SIEs 107 y laboratorios habilitados para análisis del Covid 19 e hisopados.A su vez detalló que la vacunación comenzará mañana martes a las 9 y que se espera para dentro de 21 días la llegada del componente 2.Por su parte, Bustos aclaró que este primer escalonamiento el operativo se concentrará en las grandes urbes y que una vez culminada esta etapa de seguirá con las distintas localidades de la región.También acotó que la vacunación es gratuita y no obligatoria y describió: “Tenemos la lista de todos los que están en el escalón para vacunar, ellos se van a anotar y van a dar la conformidad los que quieran hacerlo”.En tanto, sorprendió que la no participación de autoridades locales en este importante evento. De hecho consultados al respecto, desde el Municipio respondieron que no fueron invitados.Fuente: venado24.comFotos: gentileza Radio Jota