Coronavirus: Santa Fe espera para febrero la segunda ola y la vacunación a la población general

Fuente: rosario3.com





La ministra de Salud provincial confirmó que aguardan un rebrote de casos positivos para el mes que viene, pero consideró que si se ajustan los cuidados se puede morigerar su impacto. Estima que para ese mes comenzará la vacunación a la población general con la vacuna Sputnik V.La provincia de Santa Fe comenzó la vacunación a la población de esenciales y desde el gobierno calificaron de positivo el proceso, a pesar de la resistencia de un sector de la población. La ministra de Salud, Sonia Martorano, admitió preocupación por la suba de casos y anticipó que esperan una segunda ola de contagios para febrero, mes en que también prevén que se inicie la campaña de vacunación para la población general.En diálogo con Esto se baila así (Radio 2), Martorano se refirió a las cifras en alza de contagios de coronavirus. “Nos preocupa que suba, sabemos que los contagios están puertas adentro, cuando la gente se relaja”, comentó e insistió: “Los contagios son intramuros y hay que insistir en cuidarse”.“Un rebrote vamos a tener, una segunda ola en febrero – dijo y advirtió–pero podemos morigerarla cuidándonos unos meses más. Podemos intentar que esta segunda ola no sea tan severa, que no haya colapso”, manifestó a continuación.La médica admitió que están preocupados por “las imágenes de tanta gente sin barbijos” que se reprodujeron en estas fiestas. Aunque reconoció que en Rosario y en Santa Fe los números de fiestas clandestinas y encuentros masivos fueron menores al resto del país, teniendo en cuenta las subas de casos, observó: “Tenemos restricción a la circulación que no siempre se respeta pero es importante reducir la accidentología y con ello las camas que se ocupan, no estaría mal generar más restricciones nocturnas”.La funcionaria comentó que también para febrero se espera la vacunación general para toda la población. Aunque es aún un cálculo: “Ahora vinieron pocas vacunas, fue para probar la logística. La semana que viene puede llegar 12 mil dosis más y para terminar con la población de Salud, docentes y Seguridad esperamos una remesa de 4 millones de dosis para enero. Abriendo toda la logística podríamos empezar en febrero con la población general, más allá de la vacunación a pacientes de riesgo que vamos a incluir apenas podamos –se espera a la autorización del Anmat–“, sostuvo.Martorano ahondó sobre los próximos pasos: “La vacuna Sputnik es la que conseguimos primero y se muy buena, se compró 300 mil dosis y 24 vienen para nosotros. En enero –continuó–llega otra remesa de 4 millones y unas 320 mil serán destinas a Santa Fe para terminan con el personal esencial, en febrero llegan otras 4 millones y en marzo las 22 millones de Astra Zeneca”.Por otra parte, negó que la vacuna rusa tenga reacciones adversas peligrosas y aseguró que los casos observados "son los esperables", al tiempo que remarcó que es "muy común" que las personas vacunadas presenten fiebre, dolores musculares y agotamiento al igual que sucede con otras vacunas, como por ejemplo la de la gripe