 Johnson & Johnson anunció que su vacuna de una dosis tiene una eficacia del 66%

Fuente: minutouno.com

La farmacéutica lo informó luego de realizar un estudio con más de 44 mil participantes. La vacuna solo requiere una dosis y no necesita refrigeración especial.La farmacéutica Johnson & Johnson informó que su vacuna contra la Covid-19 tiene una eficacia del 66%. La misma sólo requiere una dosis y no necesita refrigeración especial.Un estudio con más de 44.000 participantes mostró su efectividad luego de que en octubre de 2020 la empresa detuviera temporalmente la prueba clínica, debido a que se enfermó uno de los participantes del estudio.Por su parte, la suiza Novartis acordó este viernes con Pfizer y BioNTech fabricar dosis de su vacuna contra el coronavirus y así ampliar la producción.La Unión Europea publicó este viernes el contrato que firmó con AstraZeneca para demostrar que la farmacéutica deberá fabricar en sus instalaciones europeas, pero también en las que están fuera, “para acelerar el suministro de la vacuna en Europa”.De tal modo, se desecharía la intención de AstraZeneca de no desviar hacia la UE parte de las dosis manufacturadas en el Reino Unido. La farmacéutica quiere rebajar de los entre 80 a 120 millones de dosis inicialmente previstas para el primer trimestre de este año, hasta los 39 millones.