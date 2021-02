EL MINISTERIO DE SALUD RECORDÓ LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR GOLPES DE CALOR

Ante las altas temperaturas en la región durante el verano, hay algunos cuidados especiales que se deben tener, especialmente en ancianos, niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos.El Ministerio de Salud recordó que con las altas temperaturas pueden aparecer síntomas relacionados a lo que se conoce como “golpe de calor”, que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente, de esta manera los mecanismos para eliminar calor fallan y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse.Las personas que sufren un “golpe de calor” pueden presentar: temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39°C), piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento.Si se observa alguno de estos síntomas, puede que se trate de una emergencia, por lo tanto se debe pedir a alguien que solicite ayuda y asistir a la persona de forma inmediata. Se recomienda su traslado a un área sombreada y “enfriarla” utilizando cualquier método disponible: sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicarla. No se le debe ofrecer de beber si está inconsciente y se debe conseguir asistencia médica lo antes posible.GRUPOS DE RIESGOCabe señalar que existen grupos de riesgo más propensos a sufrir golpes de calor: los ancianos, los niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos. Para ello, desde la cartera sanitaria se brindan las siguientes recomendaciones:>> Para los niños:> Ofrecer frecuentemente líquidos a los niños (agua o jugos naturales) y a los lactantes el pecho a demanda> No ofrecer bebidas muy azucaradas ni muy frías> No ofrecer comidas calientes y pesadas> Incorporar mayor cantidad de sal que lo habitual> Bañarlos o mojarles con frecuencia> Evitar juegos o actividades físicas> Seleccionar lugares frescos y ventilados> Vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro>> Para jóvenes y adolescentes:> No tomar bebidas alcohólicas> Evitar esfuerzos físicos intensos> Seleccionar lugares frescos para descansar> Sentarse o recostarse ante mareos> Para personas adultas mayores> Que descansen en lugares frescos y ventilados> Desabrigarlos