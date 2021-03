LA PROVINCIA PRESENTÓ LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA ACTIVIDADES AFECTADAS POR PANDEMIA

Están destinadas a empresas de actividades comerciales, industriales y de servicios afectadas por la emergencia sanitaria y se instrumenta una línea específica para la inclusión financiera con perspectiva de género.







También estuvieron presentes en la actividad la concejala de Santa Fe, Jorgelina Mudallel, autoridades de la Agencia y demás funcionarios provinciales.

Están destinadas a empresas de actividades comerciales, industriales y de servicios afectadas por la emergencia sanitaria y se instrumenta una línea específica para la inclusión financiera con perspectiva de género.El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; junto a la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; y al secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, encabezó este jueves la presentación de dos líneas de créditos que serán canalizadas a través de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región (ADER) y estarán destinadas a actividades afectadas por la pandemia de Covid.La primera está destinada a empresas de actividades comerciales, industriales y de servicios afectadas por las medidas establecidas en el marco de la emergencia sanitaria COVID y comprende un monto de 6 millones de pesos. En tanto que la segunda apunta a la inclusión financiera con perspectiva de género y está dirigida a emprendimientos productivos, actividades comerciales o industriales, liderados o integrados en su mayoría por mujeres y disidencias. En este caso también se contempla un fondo de 6 millones de pesos.Durante la presentación, llevada a cabo en la sede de la cartera productiva, Costamagna valoró: “La estructura que tienen las agencias y asociaciones para el desarrollo tuvo un desempeño muy bueno en el 2020. En plena pandemia nos permitió, en forma conjunta con las mutuales y esta gran estructura, acompañar a los emprendedores, a los comercios, a los servicios y a las micro pymes. Este programa, en el que se bajaron alrededor de 162 millones de pesos, nos permitió llegar a unos 1500 emprendedores y con una distribución territorial muy importante. Si a eso le sumamos el esquema de mutuales, sin lugar a dudas, abrimos un abanico enorme de asistencia a pequeños emprendedores y empresas con dificultades de acceso al crédito”.“Hoy tenemos el desafío, no sólo de darle continuidad e incluir la perspectiva de género, sino con fortalecer este mecanismo. Es un momento de una fuerte articulación público privada, hay que estar atentos a estas cuestiones que tienen que ver con la Santa Fe profunda, la familia, los jóvenes y las pequeñas localidades de la provincia”, concluyó.Por su parte, Arena sostuvo: “Venimos trabajando junto a la Agencia para el Desarrollo y el Ministerio de Producción, por decisión del gobernador Omar Perotti. Quien nos instó a transversalizar la perspectiva de género, no sólo a todas las áreas de Gobierno, sino también con todas las organizaciones con las que trabajamos articuladamente”.Sobre el lanzamiento de la línea de crédito con perspectiva de Género, Arena destacó: “Es muy importante, ya que las mujeres tienen uno de los indicadores preocupantes y que estamos trabajando para resolver, que es la dificultad en el acceso al crédito de las empresas por ellas lideradas, por lo que esta medida es muy proactiva. Hay mucha predisposición por parte de ADER, desde la Secretaría hicimos una capacitación en perspectiva de género y diversidad a la comisión; trabajamos para incorporar la mirada de las mujeres y la diversidad sexual. Es una acción muy positiva y una decisión del Gobierno de avanzar con este tipo de políticas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres y diversidades”.Finalmente, el presidente de ADER, Nicolás Cabo, afirmó: “Primero nos capacitamos con la Secretaría de Género, lo que fue muy importante; luego comenzamos a trabajar con el Ministerio en distintas opciones y allí surge la necesidad de una línea inclusiva para mujeres y disidencias porque es una deuda que tiene el sector productivo. Hoy lanzamos estas líneas que no vienen a saldar esa deuda, sino a aportar un grano de arena a un sector que se encontraba en una desigualdad muy grande”.CONDICIONES PARA AMBAS LÍNEASLos créditos serán por un monto total de hasta 350 mil pesos con una tasa de interés del 13,5 % anual, un plazo total de 24 meses, un período de gracia de seis meses (para capital e intereses) y a 18 cuotas. Aquellos interesados en la herramienta pueden encontrar información en la página web de la Agencia: https://www.adersantafe.org.ar/formularios-asistencia-financiera/