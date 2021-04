COVID-19: PEROTTI Y FERNÁNDEZ ANUNCIARON OBRAS PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD SANTAFESINO

El gobernador y el presidente anunciaron una serie de obras públicas para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19.





“Estamos mejorando la acción de prevención para las comunidades cerradas, así como también la capacidad de atención en Rosario, Álvarez y Piñero”, señaló el gobernador de la provincia.El gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández anunciaron este lunes, mediante videoconferencia, una serie de obras públicas para reforzar el sistema de salud ante la segunda ola de Covid-19. A través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y en coordinación con el Ministerio de Salud, el gobierno central refuerza el sistema sanitario en todo el país y, particularmente en Santa Fe, con la creación del Centro de Aislamiento Sanitario del Complejo de Piñero, Unidad Penitenciaria Nº11.El gobernador Perotti indicó que “se sumará una importante infraestructura, porque esta inversión tiene impacto no sólo dentro del penal, sino en todo el sistema penitenciario. Brindará un servicio que hoy no se cuenta en el centro de detención más grande de la provincia de Santa Fe, con un muy buen equipamiento, al que se suman 24 camas”.En este sentido, explicó que antes “los internos tenían que acudir a los Samcos de Piñero o Álvarez, o ser trasladados a distintos hospitales en Rosario. Ahora todo eso se podrá atender aquí, y con esta infraestructura, los servicios penitenciarios cercanos también podrán derivar a este lugar”.Además, sostuvo que “estamos mejorando la acción de prevención para las comunidades cerradas, mejorando día a día la atención de los detenidos y la capacidad de atención de Rosario, Álvarez y Piñero”.“Es una inversión nacional de alto impacto, que se suma a las que ya venimos haciendo en la provincia con aportes de la Nación, como fue en Granadero Baigorria, Villa Constitución y, ahora con el anuncio, también acompañándonos en las inversiones que vamos a estar haciendo en los hospitales de Helvecia y San Javier”, señaló el gobernador.Más adelante añadió que “esto suma a toda la infraestructura que se fue mejorando y ampliando en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, agregando camas, que es lo que hoy nos permite tener una mejor preparación para la segunda ola. Poder resguardar una comunidad cerrada, poder tener aquí una ampliación del nivel de atención, sin dudas que es una muy buena noticia, en medio de los preparativos para estar enfrentando la segunda ola también en la provincia de Santa Fe”.Finalmente, agradeció al presidente “por la forma en que el Ministerio de Obras Públicas está llevando obras a todo el territorio de nuestra provincia”.“RECONSTRUIR EL SISTEMA DE SALUD”En tanto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández remarcó que su “gobierno está definidamente signado por la pandemia”. Y recordó: “En situaciones muy adversas tuvimos que enfrentar el inicio de esta pandemia; la Argentina había quedado desamparada en el sistema de salud”.Y añadió: “Fueron años en que el sistema de salud se fue deteriorando. Hicimos frente y salimos a reconstruir un sistema de salud diezmado. Pusimos todo el esfuerzo”.“Mi única preocupación es cuidar la salud de los argentinos. Es lo único que me impulsa en las decisiones que tomo. No son decisiones educativas, comerciales o económicas; son decisiones sanitarias, avaladas por los datos que la autoridad sanitaria me hace llegar cada día”, explicó el presidente de la Nación.Para cerrar, Fernández remarcó que, a pesar de las dificultades, “se mantendrá el ritmo de vacunación” y destacó la importancia de la vacunación docente: “Santa Fe, San Juan y Buenos Aires encabezan la lista de las provincias que más personal de educación vacunaron”.INVERSIONESA su turno, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, destacó que “el Gobierno Nacional no frenó nunca la inversión en el sistema sanitario. Todos los días, desde aquella primera ola, construimos salud pública, porque se ejecutaron 262 obras y se están ejecutando más, para pasar de 3.000 camas, de la primera ola, a 4.500, que nos permitirán enfrentar esta segunda ola. A los 12 hospitales modulares le siguen 23 centros modulares sanitarios y la construcción de 31 hospitales carcelarios”.Luego, el funcionario nacional remarcó: “Construimos los hospitales carcelarios para que las personas privadas de la libertad no tengan que salir e ir a un hospital. Rápidamente, pudimos poner en marcha estas obras, una de las más importante que estamos llevando adelante en la provincia de Santa Fe, y lo encuentran al gobernador Omar Perotti coordinando toda la política de cuidado en su provincia”.Finalmente, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que “la pandemia puso a prueba el sistema de salud de todo el mundo. En Argentina estaba en crisis, muy debilitado y el Estado Nacional se puso a construir hospitales y ampliar las camas. También se trabajó muchísimo con una mirada federal para hacer frente a esta pandemia”.“Podemos decir con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, que el sistema de salud es más robusto, no estamos en marzo de 2020. Tenemos disponibilidad de camas, tenemos el personal de salud vacunando, el personal de salud más entrenado, pero tenemos situaciones que nos preocupan mucho: el personal de salud está exhausto”, destacó, y concluyó: “Tenemos la vacunación en marcha, esperamos que disminuyan las internaciones; mientras tanto, este sistema de salud tiene que seguir dando respuestas”.