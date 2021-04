CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS

Nuevo podio con Juan Francisco Luca

El Rayo McQueen Competición volvió a destacarse de la mano

La sexta fecha del certamen de Turismo Agrupado 1600 tuvo al Rayo McQueen Competición sólido en la pelea por el podio, de la mano de Juan Francisco Luca con el Volkswagen Gol Trend. Marcelo Luca, por su parte no pudo finalizar con el Renault Clio, enredado en el pelotón de San Jorge.

En la segunda carrera con los Luca padre e hijo, se alcanzó el segundo podio consecutivo. Juan Francisco había sido segundo en San Nicolás, y en esta ocasión dio todo y se quedó con el tercer puesto, en una carrera intensa. En esa intensidad fue donde Marcelo quedó a pie y no logró sumar fuerte como pretendía.

La estructura afincada en Bigand, liderada por Gerardo Vrech, tuvo arduas labores en el Clio porque al haber sufrido un fuerte golpe en San Nicolás, se hicieron elementos nuevos, más la estética completa con pintura y ploteo. A su vez, el Gol Trend se repasó íntegro, y a la hora de salir a pista ambos pilotos quedaron conformes con el andar. El domingo dejaría contento a al menor de los Luca por el podio logrado, pero más allá de eso lo importante es que tuvieron un rendimiento que permite sumar buenos puntos para el campeonato.

“En el Clio habíamos vuelto muy golpeados de San Nicolás así que se hizo pintura completa, cambiamos un portamaza que se torció, el amortiguador del lado del acompañante también se rompió, la caja de velocidades también y se hizo hacer el mantenimiento al motor. En el Gol Trend se revisó por completo, se desarmó y armó. Se cambió el varillaje de la palanca de cambios porque tenía mucho rozamiento, y también se trabajó en la cremallera porque quedaba dura para manejar. Después se tocaron muchos detalles chicos, mientras que al Clio se lo pintó y ploteó completo”, explicó Gerardo ‘Lalo’ Vrech, director del equipo.

Y respecto de la carrera, detalló: “Fue un buen fin de semana porque previo a la final trabajamos muy poco ya que los autos funcionaban muy bien. Se trabajó un poco en la alineación con el Clio de Marcelo ya que se está adaptando un poco a nuestra manera de configurar los autos, y con Juan Francisco estamos muy bien, excepto porque veo incorribles a Castagnani y Pierobón, a quienes queremos acercarnos con mucho trabajo y búsqueda de mejoras, obviamente siempre dentro del reglamento. El único problema físico que tuvimos es que se fisuró uno de los movimientos de la palanca del Clio y no entraba la quinta, por eso no pudo clasificar más adelante. Lamentablemente Marcelo luego quedó enredado en carrera y por eso terminó golpeado. No obstante quedó conforme con el rendimiento. Juan por su lado sabe que aún no alcanzamos a los dos de adelante pero tampoco le hacen mucha fuerza el resto, así que solamente queda seguir trabajando”.

La próxima competencia será el fin de semana del 9 de mayo en circuito a designar.