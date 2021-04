PEROTTI ENCABEZÓ LA APERTURA DE SOBRES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HÍDRICAS EN FUNES

Se trata de una obra hídrica clave para mejorar el drenaje y mitigar posibles anegamientos en un área urbana de 36 hectáreas.





“El desafío es tratar que cada comunidad pueda mejorar su infraestructura y así poder arraigar a su gente”, destacó el gobernador. Con una inversión cercana a los $23 millones se realizarán trabajos para evitar anegamientos en el casco urbano.El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes la apertura de sobres para la construcción de acequias sobre las calles Pellegrini, Santa Fe y Suipacha, en la ciudad de Funes. Se trata de una obra hídrica clave para mejorar el drenaje y mitigar posibles anegamientos en un área urbana de 36 hectáreas. El plazo de ejecución es de seis meses con un presupuesto oficial de $22.937.633.En la oportunidad, el gobernador de la provincia destacó: “Nuestra decisión es estar al día con cada uno de los municipios de la provincia y, en particular, cuando se da la instancia de pandemia, que no falte ningún recurso para poder cuidar a la población, para generar un movimiento de actividad que permita que las cosas se hagan en nuestros pueblos y ciudades, que los servicios se presten, que haya obras para ocupar a la gente. Sostener activamente y con recursos a cada uno de los municipios y comunas es un objetivo primordial”, expresó Perotti.En ese sentido, explicó que “si tenemos localidades que crecen más que otras, por sí sola la ciudad no va a poder acompañar ese crecimiento que a veces por impulso privado, por características del lugar, permiten una instancia de crecimiento rápido. Si el Estado provincial no cuida estas cuestiones en su territorio, seguramente se crecerá desordenado”.Finalmente, sostuvo que “el desafío es tratar de que cada comunidad pueda mejorar su infraestructura para arraigar a su gente. Esto es lo que nos lleva a movilizarnos; no detrás de una gran obra que marque una gestión, porque lo que va a marcar una gestión van a ser las miles de pequeñas obras que le cambiarán la vida a la gente. Y una de ellas es el que ponemos en marcha hoy”, enfatizó.UNA PROVINCIA, CIENTOS DE OBRASA continuación, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “esto viene a engrosar las obras que hoy se desarrollan en el departamento Rosario. Una provincia en obra a lo ancho y a lo largo y, particularmente en este departamento que, cuando se adjudique esta licitación, va a haber 71 trabajos en marcha”.“En el departamento hay distintos colores políticos. Sin embargo, el respaldo del gobierno provincial y el compromiso hacia los gobiernos locales son el eje de gestión. Y en el tiempo de pandemia que nos tocó atravesar se manifiesta día a día en cosas concretas”, añadió la ministra. Y remarcó: “Funes es de las ciudades que más creció en el último tiempo, y ese crecimiento poblacional tiene que ir acompañado por un Estado presente”.Por su parte, el senador provincial Marcelo Lewandowski destacó: “Desde que la pandemia lo permitió, el gobernador Omar Perotti encaró distintas licitaciones que tienen que ver con infraestructura, con lo que no se ve, pero que debe valorarse muchísimo”. Y agregó: “Estamos en presencia de un gobierno que, con todas las dificultades que expresa la pandemia, tiene la mira puesta en el servicio a la gente. No sólo es hacer una casa, sino también que tenga todos los servicios”.Finalmente, el intendente de Funes, Rolvider Santacroce, subrayó: “Esta es una obra que se estaba esperando hace décadas en nuestra ciudad que dará solución al problema del agua. Porque cuando llovían 30 milímetros todos los barrios se inundaban. Hicimos una serie de trabajos en los grandes canales fuera de la ciudad que permite que no ingrese el agua de otras localidades. Ahora, esta obra va a dar solución a un espacio fundamental que es el casco urbano de la ciudad”.LAS OFERTASDurante el acto licitatorio se conocieron cuatro propuestas. La primera corresponde a la firma Conhormaq SRL, que cotizó por la ejecución de los trabajos $29.738.607. La segunda propuesta es de Cocivial SA, que asciende a $29.937.271. La tercer propuesta es de Edeca SA, que cotizó $45.666.222 y, la última, de Brumont SA, por $32.729.190.