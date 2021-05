Ale Bucci Racing se destacó en Buenos Aires con sus tres pilotos: Yerobi casi gana, 3º Bestani y Abdala sigue líder del torneo

TURISMO NACIONALOtra vez en el podio y cerca del triunfoAle Bucci Racing se destacó en Buenos Aires con sus tres pilotos: Yerobi casi gana, 3º Bestani y Abdala sigue líder del torneoFin de semana anormal desde lo organizativo, pero totalmente normal desde su funcionamiento. Así fue la cuarta fecha del Turismo Nacional para el Ale Bucci Racing, donde casi gana Lucas Yerobi, hizo podio Maximiliano Bestani, y Emanuel Abdala sostuvo la punta del campeonato en ausencia del director de equipo Alejandro Bucci.La semana complicada por haber dado positivo de Covid-19 Ale Bucci, generó una semana movida con logística y encargados diferentes tanto del taller como de la dirección en el circuito. Luciano Bucci se encargó de ocupar el puesto de su hermano, y se les entregaron herramientas sumamente competitivas a los tres pilotos. Tal es así, que todos se destacaron.En clasificación no se pudo pelear la pole, pero tanto Yerobi como Bestani y Abdala estaban en buenas ubicaciones para avanzar en las series. Y así fue, Yerobi y Bestani fueron segundos, mientras que Abdala lo fue en pista, luego recargado y por ello largó 18º la final.El domingo se esperaba que ‘Manu’ Abdala progrese para sumar puntos importantes y así lo hizo, llegando 8º y mantenerse en lo más alto del campeonato. Pero lo más impactante fue el rendimiento de Yerobi, estando cuarto al comienzo, tercero luego de un despiste de un rival, y primero tras un toque de los dos líderes. El fueguino se mantuvo en la punta hasta faltando una vuelta, cuando un problema con la selectora de cambios lo dejó retrasado al lugar 17º. Esa desgracia, favoreció a su compañero Maxi Bestani, de carrera pacífica en el primer pelotón, para así acceder al tercer lugar en el podio, y así tener una nueva alegría que se suma a la llegada al mundo de su hijo Jeremías pocos días atrás.Maxi Bestani, tras llegar al podio, declaró: “Esto va dedicado para mi hijo (Jeremías) que llegó hace diez días. Estoy muy contento porque para mí se dio una carrera tranquila. Fue tranquila después de un comienzo donde tuve un toque con Fernando Gómez Fredes con quien me disculpo porque me vino a reclamar pero fue una maniobra donde a mí me tocan y lo toco yo después a él. Estoy muy agradecido a todo el Ale Bucci Racing, a Luciano, quien se puso el equipo al hombro, siendo un equipo muy humano, buscándole la forma de solucionar los inconvenientes que fueron muy pocos la verdad. Este podio viene muy bien para lo anímico y para el campeonato, porque sumamos muchos puntos y voy a disfrutarlos en Tucumán con toda mi familia”.Alejandro Bucci, por su parte, se refirió previo a la final sobre lo que sintió este fin de semana:“En una situación tan especial como la que estamos atravesando como equipo, no hay más que palabras de agradecimiento por el orgullo que hacen sentir. Gracias a mi hermano Luciano por ponerse el equipo al hombro y reemplazarme de manera excelente. También a los integrantes del Fiornovelli Sport Group porque ya estaban preparados para salir de viaje por si le daba positivo a algún integrante del equipo, porque corríamos el riesgo de que se tengan que volver todos.Por todo eso, estoy agradecido y el equipo funcionó de la misma manera que en condiciones normales. Siempre nos sentimos parte de un verdadero equipo y todo esto no hace más que corroborarlo. No puedo dejar de mencionar a Javier Díaz porque se puso el taller al hombro desde el lunes junto a Agustín Favi. Todos bregamos por la recuperación rápida y sin inconvenientes de Lautaro Montenegro y Alejandro Loinaz, dos de nuestros integrantes que también están aislados con Covid-19.Gracias a cada uno de los integrantes del Ale Bucci Racing que están en el circuito: Robertino Aranda, Pablo Biagini, Chichín Pérez, Nacho Corti, Pipi Crespín, Marcelo Serrano, Fabián Faria, a Guillermo Santorum por la gran mano que me da. Por supuesto tambiéna nuestros pilotos Emanuel Abdala, Maximiliano Bestani, Lucas Yerobi, Gabriel Scordia quien este fin de semana no está en pista, gracias a toda la gente del Turismo Nacional por sus mensajes y a los seguidores que me mandan fuerza para terminar de atravesar el Covid-19 sin problemas como afortunadamente estamos superando”.La próxima fecha será el fin de semana del 13 de junio en Alta Gracia, Córdoba.