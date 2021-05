EL GOBERNADOR PEROTTI CONMEMORÓ EL 211 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, conmemoró este martes en la Casa Gris, el 211 aniversario de la Revolución de Mayo.





“Este no es momento de enojos o de enfrentamientos. Es momento de cuidarnos para garantizar nuestro futuro, que está en cada uno de nosotros y se conforma con trabajo y esfuerzo”, afirmó durante el acto realizado en la Casa de Gobierno.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, conmemoró este martes en la Casa Gris, el 211 aniversario de la Revolución de Mayo, en el que invitó a los santafesinos y santafesinas a trabajar de forma conjunta, “para hacer de la provincia el corazón productivo del país y a cuidarnos entre todos para resguardar el porvenir de oportunidades que tiene Santa Fe”.“La Patria es el bien común, el lugar amplio y diverso donde todas y todos somos necesarios”, comenzó diciendo Perotti en su discurso, y agregó que “hace 211 años se generaban una serie de acontecimientos que encontraban un punto en común: la emancipación, la visión superadora de lo establecido y el sentido de independencia”.“La Revolución de Mayo expresa la valentía de tomar la decisión correcta. Nuestra historia está marcada por grandes personas que tomaron la decisión cierta y no la fácil, lo que nos permite hoy ser un país libre. De esta Revolución nace un fuego interior que permite enfrentar desafíos: el amor por nuestra Patria”, expresó el gobernador.Más adelante, Perotti sostuvo que “ese sentimiento es el que debe imponerse para unirnos en las coincidencias y dejar de lado todo aquello que profundiza las diferencias, que nos hace más vulnerables y nos aleja del bien común. Ningún país avanza cuando su gente cae en profundas grietas a causas de desencuentros”.“Hoy seguimos librando batallas. Y para estas batallas nuestra gente espera sentido común, trabajo conjunto y objetivos que trasciendan la ideología de cada uno de nosotros. El bien común, está más allá de cualquier individualidad”, manifestó Perotti.SANTA FE CORAZÓN PRODUCTIVO DEL PAÍS“Trabajamos para que nuestra querida Provincia Invencible de Santa Fe se convierta en el corazón productivo del país, en generadora de oportunidades. Y para lograrlo necesitamos de todas las santafesinas y santafesinos. Este no es momento de enojos o de enfrentamientos. Es momento de cuidarnos para garantizar nuestro futuro, que está en cada uno de nosotros y se conforma con trabajo y esfuerzo”, destacó el mandatario provincial.“La lucha iniciada hace más de 200 años está presente en el ADN de nuestra gente que cada día se levanta y pone su energía para que esta provincia avance un paso más. Les aseguro que ese espíritu patriótico, de necesidad de libertad y de progreso está en cada acción que tomamos”, añadió el gobernador.LUCHA CONTRA LA PANDEMIA“Tenemos miles de personas que están luchando contra algo que desconocíamos, nuestro personal de salud, nuestras fuerzas de seguridad, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros comerciantes, empresarios y cada trabajadora y trabajador de la provincia que nunca bajan los brazos”, puntualizó Perotti en otro tramo del discurso.“Hoy les pido que me ayuden a garantizar el futuro de todos, haciendo su parte: cuidándonos entre todos para cuidar el porvenir de oportunidades que tiene nuestra provincia. Se que es muy grande el esfuerzo, pero de esto salimos todos juntos, de nuestro esfuerzo depende que dejemos de perder a los nuestros. Necesitamos cuidarlos y necesitamos que te cuides porque todos son indispensables para el futuro de Santa Fe y de nuestra Argentina”, finalizó Perotti.Por su parte, el arzobispo de la ciudad de Santa Fe, monseñor Sergio Fenoy, sostuvo que “en este día de la Patria ponemos en manos del Señor a todos los han sido afectados por esta pandemia y siguen sufriendo sus consecuencias, desde los hermanos y hermanas que han perdido la vida, hasta las familias que viven el dolor y la incertidumbre del mañana, desde los enfermos hasta los médicos y los enfermeros que los asisten con compromiso y responsabilidad poniendo su vida en peligro para salvar la vida de sus hermanos”.“Desde los voluntarios hasta todos los profesionales y los científicos que han prestado su valioso servicio en favor de los demás. Desde las personas que se encuentran en duelo, hasta las que con una simple sonrisa y una palabra han llevado consuelo a los necesitados, Señor, acompaña su esfuerzo heroico y dales fuerza, bondad y salud. Infunde confianza a los están preocupados por el futuro incierto y por las consecuencias del trabajo y la economía”, finalizó el arzobispo.PRESENTESParticiparon del acto la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pablo Farías; y la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana.