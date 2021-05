LA PROVINCIA ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN AL "ESPACIO EDUCATIVO SECUNDARIO TRAVESTI, TRANS Y DISIDENTE" EN RECONQUISTA Y ROSARIO

El espacio con modalidad de EEMPA se extiende a Reconquista y Rosario. Las prescripciones se realizan en la web de la provincia hasta el 4 de junio. La carrera tendrá una duración de tres años y se emitirá el título de Bachiller, con validez nacional.El Gobierno de Santa Fe dio comienzo al proceso de preinscripción para el nuevo espacio educativo para población trans, travesti y disidencias (no excluyente) a cargo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. La implementación de este aula de nivel secundario se lanzó primeramente como prueba piloto en la ciudad de Santa Fe y ahora se extiende por el territorio provincial. La carrera a cursar tendrá una duración total de tres años y se emitirá el título de Bachiller, con validez nacional.“Este espacio educativo consiste en una propuesta innovadora de formación integral que repara daños y fragilidades de larga data, a la vez habilita igualdades efectivas en una interacción abierta a las diversidades de géneros. No es excluyente, es un EEMPA renovado para hacer efectivo el derecho a la educación de jóvenes que construyen identidades distintas y que tenían postergada esta posibilidad” explicó el secretario de Educación, Víctor Debloc.“Teniendo en cuenta el buen resultado que estamos teniendo en la ciudad de Santa Fe con la primera experiencia de este espacio educativo definimos avanzar en la idea original que era también abrir esta opción en las ciudades de Reconquista y de Rosario”, sostuvo Nerea Tacari, directora provincial de Políticas de Igualdad de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Y agregó: “Entendemos que las trayectorias educativas de la población travesti trans se ven muchas veces interrumpidas por distintas razones y con este secundario, que no es excluyente para ninguna identidad de género aunque esté focalizado en travestis, trans y disidencias, pretendemos facilitar, acompañar y lograr que la falta de título secundario no sea un obstáculo más para que todos y todas puedan cumplir sus proyectos de vida”.“Esta experiencia es un anhelo cumplido y se enmarca en el fuerte compromiso que tiene el Gobierno de Santa Fe y el gobernador Omar Perotti de construir una provincia que acepte las diferencias pero no las desigualdades”, agregó. “Todo el proceso será similar a cuando iniciamos las clases en Santa Fe, donde ya asisten unas 35 personas. Una vez cumplimentado el primer paso de preinscripción llevaremos adelante un proceso de reuniones informativas y asesoramiento, además de la gestión Boleto Educativo Gratuito”, finalizó la funcionaria.Asimismo, la propuesta se impulsa también como complemento de la Ley de Cupo laboral Trans, promoviendo la finalización del nivel educativo secundario, que es un requisito para el ingreso a la administración pública en el marco de dicha Ley.Sobre el Espacio EducativoEl espacio está destinado a la población trans/travesti, disidente, sin excluir otras identidades, mayores de 18 años. La carrera completa tiene una duración de tres años, se extenderá el título de “Bachiller”, con validez nacional. La modalidad de cursado es de alternancia (una semana presencial y otra desde la casa para resolución de trabajos prácticos), de lunes a viernes de 18 a 21 horas, en un lugar a definir.La preinscripción es de forma virtual a través del formulario presente en la web: https://www.santafe.gob.ar/EducacionIgualitariaUna vez realizada la etapa de preinscripción se convocará a las personas inscriptas para reuniones informativas, recibirán un contacto desde los equipos de la Secretaría de Estado para continuar con el proceso de inscripción y Boleto Educativo Gratuito.+Info: Consultas: equidadyderechos@santafe.gov.ar