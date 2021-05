LA PROVINCIA ANUNCIÓ UNA AYUDA ECONÓMICA PARA EMPRESAS DEL TRANSPORTE TURÍSTICO

Grandinetti y Miatello anunciaron la instrumentación de una asistencia económica del gobierno provincial.





A través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Gobierno de Santa Fe otorgará 28 millones de pesos mensuales para más de 240 empresas santafesinas.Los secretarios de Turismo, Alejandro Grandinetti y de Transporte, Osvaldo Miatello anunciaron este miércoles que el gobierno provincial instrumentará una asistencia económica a las empresas de transporte del sector turístico santafesino.El anuncio se realizó luego que los funcionarios provinciales mantuvieran un encuentro con representantes del sector que sostenían cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. “Hemos llegado a un acuerdo con los transportistas turísticos, lo que nos pone en sintonía con el pedido del gobernador Perotti, de ir ayudando a todos los sectores que se ven impedidos de trabajar normalmente. Tenemos la misión de aumentar la cantidad de empleo, de producción y sostenerla en los momentos de crisis. Sabemos que esta ayuda no soluciona todos los problemas, que es un aliciente hasta tanto podamos recuperar el trabajo normal por parte de estas empresas, que esperamos sea pronto”, destacó Grandinetti luego de la reunión.“Anunciamos que se levantó el corte de ruta y también que habrá una ayuda de 28 millones de pesos mensuales para más de 240 empresas que cuentan en total con más de 2.000 empleados que se verán beneficiados con estas medidas para mantener los puestos de trabajo. De nuestra parte también agradecemos a los autoconvocados del transporte turístico por la sensibilidad y los acompañaremos en este reclamo a nivel nacional para conseguir otro tipo de ayuda y seguir trabajando para cuando recuperemos la normalidad. Buscamos rápidamente generar puestos de trabajo y actividad económica”, agregó.Además Grandinetti informó que se asumió el compromiso de generar una mesa de trabajo para impulsar el turismo interno en la provincia de Santa Fe. "La posibilidad del desarrollo del turismo receptivo, como objetivo de mediano y largo plazo, fue visto con muy buenos ojos por el sector", aseguró.Por su parte Miatello sostuvo que "venimos viendo este tema con los transportistas desde hace tiempo, el reclamo es por cuestiones nacionales. Entendimos que ante esta situación y en virtud de preservar la paz social y de la situación que tenemos que vivir producto de la pandemia sea superada, había que buscar un acuerdo en el que las partes cedan algo. En este caso era permitir que la gente pueda circular. Estamos conformes porque se encontró un punto de acuerdo que se podrá mantener en el tiempo".Por parte de los empresarios, Leandro Chiapello manifestó su agradecimiento a las autoridades: "Sabemos el esfuerzo que está haciendo la Provincia para asistirnos, seguiremos insistiendo con la Nación que es el organismo que tendría que haber respondido desde un principio a nuestros reclamos. No es grato para nosotros estar en la ruta haciendo estos cortes, por el contrario lo sufrimos. Esperamos que con esto se pueda paliar la grave situación que estamos atravesando, son 12 meses sin poder trabajar. Esperamos encontrar la solución que necesitamos hasta que se pueda volver a nuestros trabajo, lo que es una incertidumbre”.Finalmente, otro de los transportistas, Leandro Zamora agradeció al gobernador Perotti y al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagana, “por el énfasis que pusieron en solucionar el problema, también a los secretarios Miatello y Grandinetti. Como dijeron, hay que poner un poco de cada lado para solucionar el conflicto y ahora nos queda la parte de Nación, ver las cargas impositivas, créditos, ART, que no podemos pagar, esperamos que día a día se vaya tratando de solucionar”.