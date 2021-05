LA PROVINCIA EVALUÓ CON AUTORIDADES LOCALES LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR COVID 19

Corach, Martorano y Adriana Cantero, evaluaron la situación de la pandemia junto a intendentes y presidentes comunales.





El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach encabezó el encuentro virtual. Alertó que “el oxígeno, las camas y los recursos humanos son finitos y si no hacemos un esfuerzo entre todos va a ser más complejo salir”.El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto a sus pares de Salud, Sonia Martorano, y de Educación, Adriana Cantero, evaluaron la situación sanitaria y la presencialidad escolar en las localidades de la provincia, junto a intendentes y presidentes comunales.También participaron los secretarios de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; y de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini.Finalizado el encuentro, Corach destacó que “hay muchas coincidencias en el tema de la escolaridad, que es donde hemos puesto el ojo”; y señaló que “generaremos un escrito con estos puntos de coincidencia con respecto a la presencialidad, para que pueda ser rubricado por cada uno, y acompañar al gobernador en su pedido al gobierno nacional, en su explicación de la situación”.En este sentido, el ministro señaló que “las escuelas implican mayor circulación, pero en los grandes aglomerados hemos tomado los recaudos para generar que en el transporte público los chicos no se mezclen con quienes van a trabajar, por eso tenemos diferentes horarios de inicio de clases y de la actividad comercial. Hemos tomado estas decisiones para evitar los contagios, bajar la circulación y sostener la escolaridad”, resaltó.Asimismo, Corach indicó que “nuestra decisión sigue siendo mantener el sistema productivo y afectarlo lo menos posible, en tanto podamos respetar los horarios de circulación y las restricciones que estamos disponiendo en el último decreto”; y recordó que “el oxígeno, las camas, los recursos humanos son finitos y si no hacemos un esfuerzo entre todos va a ser más complejo salir”.En tanto, Freyre repasó que en “las exposiciones hubo coincidencia en que hay que bajar los contagios, porque hay una tensión sanitaria que está al límite. Esto tiene que ver con los controles y la concientización”; y precisó que los presentes coincidieron en que es “fundamental controlar los espacios públicos”.Por último, señaló la importancia de “seguir avanzando en la vacunación, hoy la prioridad es mayores de 60”; y ante el pedido de vacunar a trabajadores municipales manifestó que “se está evaluando. Ya hicimos un relevamiento de jardines municipales y veremos si se puede continuar con el resto. La prioridad es terminar mayores de 60”, reiteró.